Angela de Jong laat niets heel van Marco Borsato

Tekst: Evelien Berkemeijer

In haar column voor het AD schrijft Angela de Jong deze week over twee veelbesproken momenten: het interview met Marco Borsato en de award voor Gisèle Pelicot.

Angela de Jong steekt haar mening niet onder stoelen en banken. De titel van haar column: ‘Hij appte een minderjarig meisje over zelfbevrediging, maar laat ons in godsnaam weer Vrij Zijn meezingen’, maakt haar mening over Marco Borsato snel helder.

Interview van Sergio Herman

Het interview in Sergio In Italië: Marco 2026 maakt geen indruk op Angela de Jong. Ze noemt het dan ook ‘de week dat Marco Borsato uit zijn verdrietholletje kroop’ en noemt hem ‘de ultieme lafbek’ omdat hij het interview liet afnemen door vriend Sergio Herman. Angela merkt op dat hij ‘zonder ook maar één kritische tegenvraag of één moment van introspectie’ kon vertellen ‘hoe donker het allemaal voor zijn mooie ik was geweest.’

Tekst gaat verder onder video.

Rentree van Marco Borsato

Angela merkt de gedachten van veel Nederlanders op: ‘Als Marco maar weer in de Ziggo Dome staat, dan is het goed, (…) Gewoon niet meer over praten. Hij is toch vrijgesproken?’ Ze zegt dat daarbij ‘de walgelijke appjes’, ‘zijn bezoekje terwijl ze naakt in bed lag’, ‘het shoppen voor lingerie’ en de verhalen van ouders en deelnemers uit The Voice Kids worden vergeten. De columniste concludeert: ‘Als we maar lekker met Rood mee kunnen blèren. Of nee, wacht, liever nog Vrij Zijn, daarmee geven we de jonge vrouw een nog hardere trap na.’

Angela ziet wel ook een lichtpuntje deze week. Ze concludeert: ‘Die onderscheiding voor Gisèle Pelicot kon op geen beter moment komen.’

