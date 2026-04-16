Deze BN’ers zijn te zien in het nieuwe seizoen van ‘Jachtseizoen: Most Wanted’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De inmiddels legendarische oranje pakken kunnen weer uit de kast, want Het Jachtseizoen: Most Wanted keert terug. In het derde seizoen openen Giel, Thomas en Stefan opnieuw de jacht, met één duidelijk doel: dit keer zélf winnen.

De achttien bekende boeven denken dankzij hun kennis van eerdere seizoenen van Jachtseizoen: Most Wanted een voorsprong te hebben. Ze zijn slimmer, strategischer en onvoorspelbaarder dan ooit, althans: dat is het plan.

Bekende namen slaan op de vlucht

In het nieuwe seizoen gaan meerdere BN’ers solo de uitdaging aan. Bilal Wahib, Numidia, Jesse Hoefnagels, Jack Plooij, Maan de Steenwinkel en Samuel Welten proberen uit handen te blijven van Team STUK. Andere deelnemers kiezen juist voor een vlucht in duo’s: Camiel en Silvian Kesbeke, Malgosia en King Faisel, Wendy en Sem van Dijk, Kelvin Boerma en Nina Warink, Sean Demmers en Ta Joela en Leontine Ruiters en Jada Borsato slaan de handen ineen.

Team STUK wil de rollen omdraaien

Ook de jagers zelf hebben zich voorbereid op een nieuw seizoen. Met nieuwe, slimmere en volgens henzelf waarschijnlijk ook geniepigere strategieën willen Giel, Thomas en Stefan het spel volledig naar hun hand zetten. De mannen zeggen daarover: ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ leeft meer dan ooit. In de jachtweek kan dat net zo goed tegen ons werken als in ons voordeel, maar dat heel Nederland straks weer meedoet, is alleen maar beter. Die boeven denken misschien dat ze voorbereid zijn, maar dan komen ze van een koude kermis thuis. Wij hebben dit spel bedacht. Tijd dat iedereen weer weet wie hier écht de baas is. We gaan ze echt gek maken!’

Heel Nederland kan zich ermee bemoeien

Tijdens de jachtweek, die van 18 tot en met 22 april plaatsvindt, zijn de boeven zonder telefoon of geld op de vlucht door Nederland. Via de tiplijn 085-3332212 kan het publiek het spel beïnvloeden en Team STUK helpen, of de jagers juist op het verkeerde been zetten. Het derde seizoen van Het Jachtseizoen: Most Wanted bestaat uit tien afleveringen en is vanaf zaterdag 2 mei wekelijks te streamen bij Videoland, waarbij op de eerste dag direct twee afleveringen verschijnen. De eerste aflevering is daarnaast op zondag 3 mei om 21.05 uur als Videoland Première te zien bij RTL 4.