Sylvie Meis over inbraak: juist dít waardevolle voorwerp lieten inbrekers achter

Tekst: Ruth Smeets

Sylvie Meis (48) denkt terug aan de woninginbraak in de zomer van 2023. Terwijl zij samen met haar zoon op vakantie was, wisten inbrekers haar huis binnen te komen en namen zij luxe handtassen en sieraden mee ter waarde van ruim 530.000 euro.

De daders kwamen via een steiger op het dak terecht en drongen via een dakraam de woning binnen. In haar inloopkast verdwenen bijna dertig designerhandtassen, onder meer van Hermès, Chanel en Yves Saint Laurent.

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Grote schok

De inbraak kwam hard aan bij Sylvie. Eén van de verdachten werd later opgepakt en kreeg een celstraf van vier jaar. Zelf omschrijft ze de gebeurtenis nog altijd als ‘afschuwelijk’. Hoewel de daders veel waardevolle spullen meenamen, lieten ze één opvallend item staan. Dat was uitgerekend een tas die Sylvie zelf eigenlijk nooit gebruikte.

Tas paste niet bij haar

Het gaat om een vintage Hermès Shoulder Birkin uit de Jean Paul Gaultier-collectie. Sylvie had de tas ooit aangeschaft, maar hij bleef ongebruikt in de kast liggen. ‘Het is eigenlijk best een ironisch verhaal’, zegt ze daarover tegen LINDA. De tas sloot volgens Sylvie niet aan bij haar smaak. ‘Ik heb die tas nooit gedragen, omdat ik er niet aan kon wennen.’ Waarom de inbrekers juist die tas oversloegen, snapt ze nog steeds niet. ‘Ik heb mezelf vaak afgevraagd waarom ze juist die tas hebben laten staan. Misschien dachten ze dat het een neppe Birkin was of vonden ze hem gewoon lelijk.’

Later alsnog gebruikt

Na de inbraak heeft Sylvie de tas toch een keer gedragen. Dat deed ze vooral omdat er bijna niets anders meer over was. ‘Het was de enige tas die ik nog had, dus die heb ik toen wel een keer meegenomen.’ In 2026 kreeg de zaak opnieuw aandacht toen een van de verdachten schuld bekende. Hij zei dat hij samen met een handlanger had ingebroken, maar hield vol dat hij niet de bedenker van de roof was. Namen van anderen wilde hij niet noemen.