Wie is kunstenares Eleanor Ekserdjian, in lijn voor de Britse troonopvolging?

Tekst: Ruth Smeets

Sinds haar verloving met Sam Chatto staat Eleanor Ekserdjian ineens volop in de belangstelling. De kleinzoon van prinses Margaret is nummer dertig in de Britse lijn voor de troonopvolging en vroeg haar ten huwelijk met een porseleinen ring die hij zelf maakte.

Toch is Eleanor veel meer dan alleen de toekomstige echtgenote van een lid van de koninklijke familie. De 29-jarige kunstenares en filmmaker groeide op in een vooraanstaande kunstfamilie, heeft Armeense wortels en bouwt al jaren aan een eigen carrière in de internationale kunstwereld.

Opgegroeid in een kunstzinnig gezin

Eleanor werd in 1996 geboren in Westminster. Haar vader, professor David Ekserdjian, is een gerenommeerd kunsthistoricus die zich specialiseert in de Italiaanse renaissance. Hij begon zijn loopbaan bij veilinghuis Christie’s, werkte als redacteur van kunsttijdschrift Apollo en was als docent en bestuurder verbonden aan verschillende invloedrijke kunstinstellingen. Haar moeder, Susan Moore, is al tientallen jaren actief als kunstcriticus en kunstmarktcorrespondent voor de Financial Times. Ook schreef zij voor onder meer The Spectator, The Standard en Country Life. Eleanors broer Alexander Ekserdjian koos eveneens voor de kunstgeschiedenis en werkt als universitair docent aan Yale University in de Verenigde Staten.

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Armeense afkomst

De familie van Eleanor heeft Armeense wortels. Haar grootvader, kolonel Nubar Martin Ekserdjian, diende in het Britse leger en werd voor zijn bijdrage tijdens de Tweede Wereldoorlog onderscheiden met de Legion of Merit. Die onderscheiding werd hem toegekend vanwege ‘uitzonderlijk verdienstelijk gedrag bij het verlenen van buitengewone diensten’ aan de Verenigde Staten. Er zijn daarnaast verhalen dat haar familie afstamt van de Amira, een invloedrijke Armeense elite binnen het Ottomaanse Rijk. Haar afkomst speelt een belangrijke rol in haar kunstenaarschap. Eleanor groeide op in het Verenigd Koninkrijk, maar bleef nieuwsgierig naar het land en de cultuur van haar familie.

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Eigen carrière als kunstenaar

Eleanor studeerde Fine Art aan de Universiteit van Edinburgh. Ze omschrijft zichzelf als abstract schilder en filmkunstenaar. In haar werk combineert ze bewegend beeld met schilderkunst en tekeningen. Volgens haar website maakt ze haar ‘lichamelijke en emotionele reacties zichtbaar door snelle penseel- en tekenbewegingen’.

In 2022 reisde ze voor het eerst naar Armenië. Die reis vormde de basis voor haar debuutfilm Imagined Landscapes, die in 2024 verscheen. De film laat landschappen en middeleeuwse kloosters zien en verbeeldt haar eerste kennismaking met een land dat tot dat moment vooral in haar verbeelding bestond.

Het project inspireerde haar ook tot de schilderijenreeks We Are Our Mountains. Daarin bracht ze beelden van Armenië samen met het landschap rond haar atelier in Sussex. Haar werk was te zien in Londen, New York en Milaan. Ook volgde ze kunstenaarsresidenties in Schotland en Japan.

Kunst als verbindende factor

Eleanor en Sam zouden elkaar tijdens hun studietijd in Edinburgh hebben leren kennen. In 2021 bevestigde ze hun relatie met de eenvoudige woorden: ‘Wij zijn een stel.’ Sindsdien verschenen ze samen bij verschillende culturele en maatschappelijke evenementen. Sam werd ook een onderwerp in haar werk. Zo maakte Eleanor een schets met de titel SAM. De twee delen bovendien een atelier in West Sussex. Sam werkt daar als keramist, terwijl Eleanor zich richt op schilderkunst en film. Die gedeelde liefde voor kunst past goed bij de familie waarin Eleanor terechtkomt. Ook Sams moeder Lady Sarah Chatto schildert, zijn vader Daniel Chatto is kunstenaar en zijn grootvader Lord Snowdon was een bekende fotograaf. Eleanor lijkt zich dan ook niet alleen persoonlijk, maar ook artistiek moeiteloos binnen de familie te bewegen.

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Vertrouwd gezicht bij de Windsors

Hoewel Eleanor nog niet met Sam is getrouwd, verscheen ze al meerdere keren bij gelegenheden met leden van de koninklijke familie. Ze was onder meer aanwezig bij het huwelijk van Peter Phillips en Harriet Sperling en vierde ze Kerstmis met de familie op Sandringham.

Dat laatste was opvallend, omdat ongetrouwde partners traditioneel niet snel voor de feestdagen worden uitgenodigd. Haar aanwezigheid leidde dan ook al eerder tot speculaties over een verloving. Inmiddels is die officieel bevestigd. Sam schreef op Instagram: ‘Ik ben ontzettend blij te kunnen zeggen dat Ellie en ik verloofd zijn. En we konden niet gelukkiger zijn.’

Voor Eleanor betekent de verloving een nieuwe stap in haar leven, maar haar eigen naam heeft ze al lang gevestigd. Met haar familiegeschiedenis, internationale tentoonstellingen en persoonlijke kunst over afkomst en identiteit heeft ze een verhaal dat ook zonder koninklijke connectie opvalt.