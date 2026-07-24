Meghan Markle deelt zeldzame vakantiekiekjes met haar gezin

Tekst: Lisa Manche

Meghan Markle, die zelf vrij actief is op Instagram, maar haar privéleven zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers houdt, heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in de vakantie samen met haar gezin. Harry en Meghan waren de afgelopen weken samen met hun kinderen in Europa.

‘Summer Holiday’

Op elf verschillende foto’s die Meghan deelt is onder andere te zien hoe het gezin samen geniet van de zon en het strand. Ook nemen ze een duik in het zwembad en heeft zoon Archie een kijkje mogen nemen in de cockpit van een vliegtuig. Bij de foto’s schrijft Meghan ‘Summer Holiday’ met een zonnetje.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Portugal

Waar de reis van Harry en Meghan precies naartoe ging, is niet bekend. Maar volgens het blad Town & Country zou uit tenminste een foto blijken dat ze in het Portugese Melides zijn geweest.

Bezoek aan het Verenigd Koninkrijk

Eén ding is wel zeker: het gezin heeft ook een bezoek gebracht aan het thuisland van Harry. Ze zijn daarbij ook voor het eerst in vier jaar tijd langs geweest bij koning Charles en koningin Camilla.