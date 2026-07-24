Harry en Meghan - Getty Images

© Getty Images

Meghan Markle deelt zeldzame vakantiekiekjes met haar gezin

Tekst: Lisa Manche

24/07/2026

Meghan Markle, die zelf vrij actief is op Instagram, maar haar privéleven zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers houdt, heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in de vakantie samen met haar gezin. Harry en Meghan waren de afgelopen weken samen met hun kinderen in Europa. 

‘Summer Holiday’

Op elf verschillende foto’s die Meghan deelt is onder andere te zien hoe het gezin samen geniet van de zon en het strand. Ook nemen ze een duik in het zwembad en heeft zoon Archie een kijkje mogen nemen in de cockpit van een vliegtuig. Bij de foto’s schrijft Meghan ‘Summer Holiday’ met een zonnetje. 

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Portugal

Waar de reis van Harry en Meghan precies naartoe ging, is niet bekend. Maar volgens het blad Town & Country zou uit tenminste een foto blijken dat ze in het Portugese Melides zijn geweest. 

Prins Harry en Meghan Markle Getty Images
Lees ook Oprah Winfrey blikt terug op veelbesproken interview met prins Harry en Meghan Markle

Bezoek aan het Verenigd Koninkrijk

Eén ding is wel zeker: het gezin heeft ook een bezoek gebracht aan het thuisland van Harry. Ze zijn daarbij ook voor het eerst in vier jaar tijd langs geweest bij koning Charles en koningin Camilla.

Uit andere media

Vriendin prinsessenparade Disneyland Paris

Nieuw in Disneyland Paris: deze prinsessenparade wil je zien
Weekend Harry en Meghan - Getty Images

Meghan Markle deelt zeldzame vakantiekiekjes met haar gezin
Party Bolland & Bolland 14042022 Ajdj (38)

Ferdi Bolland over 70 jaar: “Ik hoef geen honderd te worden”
Sante Vanaf Welke Temperatuur Is Het Tijd Voor Je Winterdekbed

Zo gaat je beddengoed veel langer mee
Meer van Lisa