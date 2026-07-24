Willem Holleeder overgeplaatst naar minder zwaar beveiligde gevangenis

Tekst: Lisa Manche

Willem Holleeder is vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught overgebracht naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Dat laat zijn advocaat Chaimae Ihataren aan RTL Boulevard weten.

Overgebracht naar andere gevangenis

De tot levenslang veroordeelde Holleeder zit vast voor betrokkenheid bij een serie moorden. Hij bracht al elf jaar door in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland en justitie had hem daar het liefst gehouden. Maar begin deze maand oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat staatssecretaris Claudia van Bruggen een nieuw besluit moest nemen over de overplaatsing van Holleeder naar een minder zwaarbewaakte gevangenis.

Geen extra gevaar

Volgens de RSJ golden er strengere regels om Holleeder in Vught te houden, waarna het Openbaar Ministerie met nieuwe informatie moest komen over het gevaar van de crimineel als hij niet meer in de EBI zou zitten. Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat hij daar niet meer hoefde te blijven.

Blij met vertrek

Zijn advocaat liet eerder al weten dat Holleeder uitkeek naar zijn vertrek uit de EBI. ‘Deze uitspraak bevestigt dat ook de heer Holleeder recht heeft op een eerlijke en zorgvuldige beoordeling. Voor hem gelden geen andere regels.’

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