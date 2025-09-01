Astrid Holleeder Te Gast In Eerste Uitzending Rtl Tonight Op Rtl 4

Astrid Holleeder bij RTL Tonight: ‘Het blijft toch mijn broer’

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/09/2025

Astrid Holleeder schoof gisteravond aan bij RTL Tonight. Voor het eerst sinds lange tijd sprak ze openlijk na jaren van angst, afzondering en juridische strijd. Het was een persoonlijk en emotioneel gesprek.

Astrid Holleeder gaf aan dat haar nieuwe rol op televisie een belangrijke stap is in haar leven. Met haar verschijning komt er voor haar een einde aan de anonimiteit die haar jarenlang tot een ‘spook’ maakte, zoals ze zelf zegt. Tegelijkertijd benadrukt ze dat de strijd om veiligheid en erkenning nog altijd doorgaat.

Een nieuw begin

Op de vraag hoe het met haar gaat, zegt Astrid: ‘Heel goed, ik ben heel blij met deze stap. Ik kan niet uitleggen hoeveel leven ik al terug heb.’ Ze vertelt dat ze via Instagram voor het eerst weer contact kreeg met de buitenwereld en dat haar volgers als een venster voor haar fungeerden. Het moment dat ze persoonsbeveiliging kreeg en weer kon gaan werken, beschrijft ze als een dam die doorbrak. ‘Al duurt dit maar een dag of twee dagen, dan is dit het echt meer dan waard geweest.’

Lees ook: Miljuschka over openbaarheid moeder Astrid Holleeder: ‘Samen gezien worden’

Jarenlange strijd om beveiliging

Astrid blikt terug op de moeizame weg naar persoonsbeveiliging. ‘Voor mijn leven ben ik afhankelijk van de overheid’, zegt ze. Tien jaar lang voerde ze dagelijks gesprekken, maar telkens kreeg ze te horen dat haar situatie ingewikkeld was. Dat ze in Nederland wilde blijven voor haar kinderen, maakte het nog moeilijker. Inmiddels is er meer bescherming, maar ze benadrukt dat het nog steeds onzeker blijft: ‘Ik weet niet of ik hier de volgende keer kan zijn. Omdat ik niks hoor.’

Werk en rol bij RTL Tonight

De keuze om bij RTL Tonight aan te schuiven, noemt ze praktisch: de studio is relatief eenvoudig te beveiligen. Daarnaast pakt ze haar werk als advocaat weer op, al niet in het strafrecht. Wel blijft ze via de uitzendingen betrokken bij het thema dat haar jarenlang heeft beziggehouden.

Tekst gaat verder onder video.

Over haar broer Willem

Ook over haar broer Willem sprak Astrid openhartig. Ze gaat ervan uit dat hij weet van haar stap: ‘Ze hebben gewoon televisie hè?’ Tegelijkertijd benadrukt ze dat ze hem niet zwart wil maken. ‘Het blijft toch mijn broer.’ Ze erkent dat hij slechte dingen heeft gedaan, maar herinnert zich ook hoe ze hem als kind adoreerde. Het roept tranen op. Haar schuldgevoel dat ze als getuige tegen hem moest optreden, blijft ze meedragen.

Steun en emoties aan tafel

Het gesprek kreeg een extra emotionele lading toen schrijfster Lale Gül geëmotioneerd raakte bij het horen van Astrids verhaal over haar dochter Miljuschka. Astrid gaf daarbij aan dat ze vindt dat een uitgever een auteur beter zou moeten beschermen tegen de gevolgen van een boek.

Tekst gaat verder onder post.

Vastberaden

Ondanks haar zorgen over de gebrekkige bescherming blijft Astrid strijdbaar. ‘Al moet ik hier naartoe kruipen: ik kom gewoon. Er is niemand die mij nog opsluit.’

FOTO: ANP

Uit andere media

Sante The Manicurist Grinded The Nails Of The Girl In The Nail Salon acrylnagels gellak acryl

Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?

Strak gelakte nagels die wekenlang mooi blijven zonder dat je ernaar hoeft om te kijken? Daar zeggen we geen nee tegen. Maar ga je dan voor acrylnagels of gellak? Beide hebben hun voordelen, maar het hangt vooral af van jouw levensstijl en hoe je je handen gebruikt.
Vriendin Herfst Innerlijke Rust

Déze 5 sterrenbeelden zullen deze herfst innerlijke rust vinden

De herfst is hét seizoen van loslaten. De dagen worden korter, de lucht frisser en de natuur trekt zich langzaam terug. Waar de zomer vaak vol drukte, afspraken en reuring zit, nodigt de herfst uit tot reflectie en verstilling. Voor sommige sterrenbeelden betekent dit een zeldzaam gevoel van innerlijke rust, helderheid en balans. Alsof alles eindelijk weer even op zijn plek valt. 
Party Amsterdam Gouden Televiezier Ring

Floortje Dessing viert 55ste verjaardag

Floortje Dessing is vandaag, 31 augustus, 55 jaar geworden.
Weekend Anna Nooshin Thijs Boermans

Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans

Het was allesbehalve love at first sight toen Anna Nooshin (38) voor het eerst Thijs Boermans (28) ontmoette. Wat begon als een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeestje, groeide uiteindelijk uit tot een liefdevolle relatie en een gezinnetje. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs hoe hun romance eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien