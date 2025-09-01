Astrid Holleeder bij RTL Tonight: ‘Het blijft toch mijn broer’

Astrid Holleeder schoof gisteravond aan bij RTL Tonight. Voor het eerst sinds lange tijd sprak ze openlijk na jaren van angst, afzondering en juridische strijd. Het was een persoonlijk en emotioneel gesprek.

Astrid Holleeder gaf aan dat haar nieuwe rol op televisie een belangrijke stap is in haar leven. Met haar verschijning komt er voor haar een einde aan de anonimiteit die haar jarenlang tot een ‘spook’ maakte, zoals ze zelf zegt. Tegelijkertijd benadrukt ze dat de strijd om veiligheid en erkenning nog altijd doorgaat.

Een nieuw begin

Op de vraag hoe het met haar gaat, zegt Astrid: ‘Heel goed, ik ben heel blij met deze stap. Ik kan niet uitleggen hoeveel leven ik al terug heb.’ Ze vertelt dat ze via Instagram voor het eerst weer contact kreeg met de buitenwereld en dat haar volgers als een venster voor haar fungeerden. Het moment dat ze persoonsbeveiliging kreeg en weer kon gaan werken, beschrijft ze als een dam die doorbrak. ‘Al duurt dit maar een dag of twee dagen, dan is dit het echt meer dan waard geweest.’

Jarenlange strijd om beveiliging

Astrid blikt terug op de moeizame weg naar persoonsbeveiliging. ‘Voor mijn leven ben ik afhankelijk van de overheid’, zegt ze. Tien jaar lang voerde ze dagelijks gesprekken, maar telkens kreeg ze te horen dat haar situatie ingewikkeld was. Dat ze in Nederland wilde blijven voor haar kinderen, maakte het nog moeilijker. Inmiddels is er meer bescherming, maar ze benadrukt dat het nog steeds onzeker blijft: ‘Ik weet niet of ik hier de volgende keer kan zijn. Omdat ik niks hoor.’

Werk en rol bij RTL Tonight

De keuze om bij RTL Tonight aan te schuiven, noemt ze praktisch: de studio is relatief eenvoudig te beveiligen. Daarnaast pakt ze haar werk als advocaat weer op, al niet in het strafrecht. Wel blijft ze via de uitzendingen betrokken bij het thema dat haar jarenlang heeft beziggehouden.

Over haar broer Willem

Ook over haar broer Willem sprak Astrid openhartig. Ze gaat ervan uit dat hij weet van haar stap: ‘Ze hebben gewoon televisie hè?’ Tegelijkertijd benadrukt ze dat ze hem niet zwart wil maken. ‘Het blijft toch mijn broer.’ Ze erkent dat hij slechte dingen heeft gedaan, maar herinnert zich ook hoe ze hem als kind adoreerde. Het roept tranen op. Haar schuldgevoel dat ze als getuige tegen hem moest optreden, blijft ze meedragen.

Steun en emoties aan tafel

Het gesprek kreeg een extra emotionele lading toen schrijfster Lale Gül geëmotioneerd raakte bij het horen van Astrids verhaal over haar dochter Miljuschka. Astrid gaf daarbij aan dat ze vindt dat een uitgever een auteur beter zou moeten beschermen tegen de gevolgen van een boek.

Vastberaden

Ondanks haar zorgen over de gebrekkige bescherming blijft Astrid strijdbaar. ‘Al moet ik hier naartoe kruipen: ik kom gewoon. Er is niemand die mij nog opsluit.’

