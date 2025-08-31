Anp 455871902 Miljuschka

Miljuschka over openbaarheid moeder Astrid Holleeder: ‘Vanaf nu mogen we samen gezien worden’

Tekst: Denise Delgado

31/08/2025

Miljuschka Witzenhausen (40) kijkt terug op een turbulente week nu haar moeder, Astrid Holleeder (59), voor het eerst uit de anonimiteit is gestapt. “Dat het een bewogen week was, is een understatement”, schrijft de presentatrice in de nieuwsbrief van haar eigen magazine.

De periode dat Astrid geen gezicht had, is nu voorbij

‘Na tien jaar is mijn moeder voor het eerst kenbaar aan de wereld gemaakt. En dat is een stap zo groot dat wil je niet weten,’ begint Miljuschka openhartig. Het moment betekent veel voor haar: ‘En dat we allebei trots op elkaar kunnen zijn. Want alles moest altijd in het diepste geheim en dat betekende ook dat bij een hoop van mijn successen mijn moeder niet aanwezig kon zijn. En dat, deed voor beide pijn. Maar de periode dat zij geen gezicht had, is nu voorbij. Vanaf nu mogen we samen gezien worden.’

Lees ook: Miljuschka Witzenhausen trots op moeder na strafvonnis Willem Holleeder: ‘Jouw kracht is ongekend’

Eigen identiteit terugnemen

Astrid Holleeder stapte woensdag uit de anonimiteit in de uitzending van RTL Boulevard. Jarenlang was zij ondergedoken uit angst voor vergelding van haar broer Willem Holleeder, tegen wie ze enkele jaren geleden getuigde. “Ik was van alles afgesloten wat een mens een mens maakt. Vaak verhuizen, altijd de gordijnen dicht. Ik leefde in het donker en ben alles kwijtgeraakt: vrienden, het zijn van oma, clubs en mezelf,” vertelde Astrid.

Met de publicatie van haar nieuwste boek kwam daar langzaam verandering in. Ze voelde zich eindelijk gehoord en kreeg de afgelopen maanden persoonsbeveiliging. Dat gaf haar het vertrouwen om stap voor stap weer een normaal leven op te bouwen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans
Column: Oneindige vakantiedagen
Verlies Loretta en Manuëla zet Jeroen Pauw aan het denken: ‘Wat is écht belangrijk?’
K3 past songtekst aan die beter bij deze tijd past

Uit andere media

Party Roodkapje Lente2017 5000x3333px Z Nr 15114

Wist jij dat deze bekende stemmen in de Efteling sprookjes vertellen?

Eerder dit jaar werd De Prinses op de Erwt als 31ste sprookje toegevoegd aan het Sprookjesbos van de Efteling. Bij het kijktafereel wordt het verhaal verteld in de vorm van een lied, gezongen door de Belgische zangeres Geike Arnaert. Zij is niet de enige ster die in de Efteling haar stem laat horen, want in het Sprookjesbos klinken ook de stemmen van tal van bekende Nederlanders. Op de website van Party vind je een overzicht.
Weekend Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs

Dit is Herald, de verloofde van Carlo Boszhard

Carlo Boszhard is al jarenlang een van de bekendste gezichten op de Nederlandse televisie. Achter hem staat echter een even belangrijke kracht: zijn partner Herald Adolfs uit Almelo. Samen vormen ze een team waarin persoonlijke band en professionele samenwerking moeiteloos samenkomen.
Sante menstruatiescheten

Wat zijn menstruatiescheten? (En wat kun je eraan doen?)

Inmiddels praten we veel openlijker over onze menstruatie dan vroeger, maar er blijven altijd van die gênante dingen waar je liever niet over begint. Winderigheid tijdens je menstruatie bijvoorbeeld. Ook wel bekend als ‘menstruation farts’.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Waarom zou hij nu achter mij aan zitten?’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise