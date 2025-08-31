Miljuschka over openbaarheid moeder Astrid Holleeder: ‘Vanaf nu mogen we samen gezien worden’

Miljuschka Witzenhausen (40) kijkt terug op een turbulente week nu haar moeder, Astrid Holleeder (59), voor het eerst uit de anonimiteit is gestapt. “Dat het een bewogen week was, is een understatement”, schrijft de presentatrice in de nieuwsbrief van haar eigen magazine.

De periode dat Astrid geen gezicht had, is nu voorbij

‘Na tien jaar is mijn moeder voor het eerst kenbaar aan de wereld gemaakt. En dat is een stap zo groot dat wil je niet weten,’ begint Miljuschka openhartig. Het moment betekent veel voor haar: ‘En dat we allebei trots op elkaar kunnen zijn. Want alles moest altijd in het diepste geheim en dat betekende ook dat bij een hoop van mijn successen mijn moeder niet aanwezig kon zijn. En dat, deed voor beide pijn. Maar de periode dat zij geen gezicht had, is nu voorbij. Vanaf nu mogen we samen gezien worden.’

Eigen identiteit terugnemen

Astrid Holleeder stapte woensdag uit de anonimiteit in de uitzending van RTL Boulevard. Jarenlang was zij ondergedoken uit angst voor vergelding van haar broer Willem Holleeder, tegen wie ze enkele jaren geleden getuigde. “Ik was van alles afgesloten wat een mens een mens maakt. Vaak verhuizen, altijd de gordijnen dicht. Ik leefde in het donker en ben alles kwijtgeraakt: vrienden, het zijn van oma, clubs en mezelf,” vertelde Astrid.



Met de publicatie van haar nieuwste boek kwam daar langzaam verandering in. Ze voelde zich eindelijk gehoord en kreeg de afgelopen maanden persoonsbeveiliging. Dat gaf haar het vertrouwen om stap voor stap weer een normaal leven op te bouwen.

