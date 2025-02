Astrid Holleeder ontmoet lezeressen van haar boeken: ‘Smaakt naar meer’

‘Niet eerder heb ik een lezer van mijn boeken ontmoet en dit was mijn kans. Ze waren geselecteerd uit een enorme hoeveelheid inschrijvingen. En het was een groot succes,’ schrijft Astrid. De twee vrouwen werden geselecteerd uit een groot aantal aanmeldingen. ‘Het klikte gelijk met deze twee geweldige vrouwen. En de dynamiek tussen ons drieën was top.’

Astrid Holleeder (59) had dit weekend een bijzondere ontmoeting met twee fans van haar boeken. Op Instagram deelt ze hoe speciaal deze dag voor haar was.

