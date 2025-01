Royce de Vries plaatst foto van ondergedoken Astrid Holleeder op Instagram

Royce de Vries (36) verraste zijn volgers woensdag met een bijzondere foto van Astrid Holleeder (59) op Instagram. Astrid, die vanwege veiligheidsredenen volledig uit het publieke oog leeft, is op de foto te zien met een zwembril en snorkel.

Bij de foto deelt Royce een anekdote over een vakantie uit december 2003: ‘De vriendschap tussen Rich en mij gaat ver terug. Op deze foto uit december 2003 staan wij klaar om te gaan snorkelen in Egypte.’ Rich van Hout, die ook op de foto staat, is de zoon van de vermoorde crimineel Cor van Hout en Astrids zus Sonja.

Daarnaast heeft Royce nog een vraag aan zijn volgers: ‘Maar wie is de mysterieuze vrouw naast ons? Eeuwige roem voor degene die het goede antwoord heeft…’ Enkele uren later onthult hij dat het om Astrid gaat. ‘Het goede antwoord was natuurlijk: de enige echte Astrid Holleeder‘, schrijft hij in de reacties. Astrid is sinds 2015 ondergedoken leeft nadat ze getuigde tegen haar broer Willem Holleeder. Haar getuigenis speelde een cruciale rol in zijn veroordeling tot levenslang.

Astrid reageerde zelf ook op de post met haar kenmerkende humor: ‘Serieuze huwelijksaanzoeken schriftelijk en in viervoud indienen. Minimum vereisten: geen narcist, geen sociopaat en geen psychopaat.’ Een zeldzaam inkijkje in het leven van een vrouw die in de schaduw leeft, maar nog steeds weet te verrassen.

Astrid Holleeder is een Nederlandse advocate, schrijfster en de zus van crimineel Willem Holleeder. Ze werd bekend door haar rol als kroongetuige tegen haar broer, wat leidde tot zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf. Sinds haar getuigenis leeft Astrid ondergedoken vanwege ernstige veiligheidsrisico’s. Ze schreef meerdere bestsellers over haar ervaringen, waaronder Judas. Haar dochter, Miljuschka Witzenhausen, is een bekende tv-kok en presentatrice, die zich openlijk heeft uitgesproken over het leven met een familiegeschiedenis vol criminaliteit. Bekijk de video hieronder.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ROYCEDEVRIES