Weet je nog: De Tineke Schouten Show met…?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wie terugduikt in het televisiearchief van Tineke Schouten, komt soms fragmenten tegen waarin precies zichtbaar wordt waarom haar shows zo’n breed publiek trokken. Een goed voorbeeld is ‘De Baby’s’, een muzikaal komisch nummer uit ‘Schouten City’, waarin Schouten samen te zien is met Sandra Reemer en…? Scrol om te kijken of jij het goed had.

In het nummer keren de drie terug naar de babytijd. Dan hebben we het dus over Tineke Schouten, Sandra Reemer én Linda de Mol.

Bekende namen naast Tineke Schouten

‘De Baby’s’ bleef niet alleen als tv-fragment rondgaan. Het nummer verscheen later ook op de cd ‘Hollands Glorie’ van Tineke Schouten. Ook op Spotify is het nummer terug te vinden. Dat juist Linda de Mol en Sandra Reemer naast Schouten opduiken, maakt het fragment extra opvallend. De Mol was in die jaren al volop aanwezig op televisie, terwijl Reemer een vertrouwde naam was uit de Nederlandse muziek- en entertainmentwereld. Samen vormen ze in ‘De Baby’s’ een luchtig trio dat helemaal past binnen het variété-achtige karakter van Schoutens tv-werk.

Bekijk het fragment: