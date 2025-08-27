Astrid Holleeder treedt uit de anonimiteit en wordt duider RTL Tonight

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de uitzending van RTL Boulevard van woensdagavond heeft Astrid Holleeder voor het eerst haar identiteit onthuld. Sinds haar verklaring tegen haar broer in 2015 verscheen ze nooit herkenbaar op televisie, maar dit keer was haar gezicht zichtbaar. Daarmee zet ze een definitieve stap uit de anonimiteit.

Jarenlang leefde Holleeder onder strikte veiligheidsmaatregelen. In de uitzending legde ze uit hoe dat bestaan eruitzag en waarom ze nu de keuze maakt om daarmee te breken.

Leven in schuilstand

‘Al tien jaar leef ik onder andere namen. Soms ben ik Simone, dan weer Natascha. Ik ben afgesloten van alles wat een mens, mens maakt. Ik weet niet eens meer hoe vaak ik ben verhuisd. Altijd op de vlucht voor dat ene fatale moment’, vertelt Holleeder in de uitzending. Ze benadrukt dat veel mensen die over haar broer spraken inmiddels dood zijn. Zelf wist ze dat ze hetzelfde lot kon treffen, maar ze kon niet voorzien wat het effect zou zijn van jarenlang in angst leven. Ze zegt zichzelf daardoor te zijn kwijtgeraakt.

Beveiliging en verlies

Beschermingsmaatregelen vielen volgens haar tegen, maar sinds haar laatste boek krijgt ze persoonsbeveiliging. ‘Elke stap naar buiten geeft me meer kracht, ik laat me niet langer meer opsluiten’, legt ze uit. Ze was 47 toen ze aan dit traject begon en is nu bijna 60. ‘Ik heb genoeg gemist, genoeg verloren. Vandaag kies ik ervoor om niet meer onzichtbaar te leven, niet meer iemand anders te zijn.’ Ze sluit haar verhaal af met de woorden: ‘Vandaag stap ik uit de anonimiteit’, waarna ze haar gezicht toont en het gebouw verlaat, de wereld in.

Reacties in de studio

John van den Heuvel noemde de stap van Holleeder een enorme en dappere beslissing. Volgens hem waren de afgelopen jaren voor haar ‘alsof ze levend begraven was’. Hij benadrukte dat ze eenzaam was en een streng gedisciplineerd leven leidde, waarin ze zelfs niet met Miljuschka op een terras kon zitten. Misdaadverslaggever Jermaine Ellenkamp gaf aan dat het een lang traject is geweest voordat Holleeder deze keuze maakte.

Vooraf op Instagram

Kort voor de uitzending deelde Holleeder al een bericht op Instagram: ‘You all had my back!! En gaven mij de kracht om te doen wat ik ga doen… 1000 maal dank.’ In de begeleidende tekst schreef ze: ‘Lieve volgers, jullie betekenen meer voor mij dan je zelf denkt. Dank voor de kracht. Het is zover…’

Waarom nu?

Jermaine Ellenkamp heeft de afgelopen periode veel met Astrid gesproken. Op de vraag naar haar drijfveren zegt hij dat ze het niet meer volhoudt om in de schaduw te leven en dat ze nu op een leeftijd is waarop ze in ieder geval nog dingen kan doen met haar gezin die ze wil doen, maar ook met haar werk. Later zal ze meer vertellen over de stappen die ze wil nemen in haar carrière als advocaat. Daarnaast wordt ze vaste duider bij RTL Tonight.

FOTO: ANP