Esther uit B&B Vol Liefde - Screenshot RTL

© Screenshot RTL

Esther uit B&B Vol Liefde is ongeneeslijk ziek

Tekst: Lisa Manche

24/07/2026

Afgelopen week leerden we Esther kennen in B&B Vol Liefde. In het programma probeerde ze het hart van Paul te veroveren. Helaas moest ze al snel weer naar huis, omdat Paul geen klik met haar voelde. Maar eenmaal thuis is de grond onder haar voeten weggezakt. 

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Esther dat ze uitgezaaide slokdarmkanker heeft. 

Ernstig ziek

Na haar avontuur in B&B Vol Liefde is een verslaggever van RTL Boulevard benieuwd hoe het er nu bij haar voor staat in de liefde. Maar Esther laat al snel weten dat ze daar geen behoefte aan heeft. Ze heeft momenteel wel wat anders aan haar hoofd. ‘Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om te zeggen dat ik ongeneeslijk ziek ben’, deelt ze openhartig. 

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Rust

Esther laat weten dat ze door haar ziekte met andere dingen bezig is dan de zoektocht naar de ware liefde. Ze kreeg na de opnames van B&B Vol Liefde het vreselijke nieuws te horen dat ze ziek is. ‘Eind april is er slokdarmkanker bij mij gevonden en ik heb uitzaaiingen in m’n lymfeklieren.’ Esther wil het nieuws graag in rust kunnen verwerken. ‘”Ik wil verzoeken dat mensen me een beetje met rust laten. Dat zou wel fijn zijn’, laat ze geëmotioneerd weten. 

Veel steun

Momenteel krijgt Esther chemo en weet ze niet hoe de toekomst eruitziet. Van haar naasten en haar ex-partner krijgt ze in elk geval veel steun. ‘Daar ben ik gezegend mee’.

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