De vakantiebestemming van… Mart Hoogkamer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mart Hoogkamer reisde eind juli 2025 met zijn vriendin en hun dochtertje Logan Nová naar Málaga in Spanje.

De reis was de eerste vliegvakantie van hun dochter. Mart Hoogkamer deelde via Instagram beelden en verhalen over het begin van de vakantie.

Koffers kwamen niet aan in Málaga

Na de vlucht bleken de koffers van het gezin niet te zijn aangekomen. Hoogkamer vertelde op Instagram dat ook andere reizigers hun bagage misten. Volgens hem waren er meer dan dertig koffers zoek. Het gezin had daardoor ook geen spullen voor hun dochtertje bij zich.

Een jurk als tijdelijke oplossing

Omdat zijn eigen kleding in de zoekgeraakte bagage zat, trok Hoogkamer een jurk van zijn vriendin aan. Hij plaatste hiervan een foto op Instagram met de tekst: “Je moet toch wat eh.” Shownieuws meldde dat hij de jurk droeg om naar de beachclubs te gaan.

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Málaga als vakantiebestemming

Málaga is een stad in de Spaanse regio Andalusië en ligt aan de Middellandse Zee, aan de Costa del Sol. De stad heeft stranden en culturele bezienswaardigheden, waaronder het Alcazaba, het kasteel van Gibralfaro, het Romeinse theater en het Picassomuseum. Málaga biedt daardoor mogelijkheden voor zowel een strandvakantie als een stedentrip.

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De leukste uitjes in Málaga

De Senda Litoral is een populair wandelpad langs de kust van La Cala de Mijas en een fijne manier om de omgeving te verkennen. Tijdens je wandeling geniet je van uitzicht over zee, kleine strandjes en rustige plekjes langs de route. Het pad loopt langs verschillende delen van de kust en verbindt stranden, natuur en gezellige dorpsstukken met elkaar. De historische wachttoren Torre de la Batería ligt vlak bij het centrum en is een herkenbaar punt in La Cala de Mija en Playa El Bombo is een van de bekendste stranden van La Cala de Mijas en een geliefde plek om te ontspannen. Het strand is netjes onderhouden en ligt vlak bij restaurants en gezellige strandbars.