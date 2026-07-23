2024 Sophie Straat Anp

© ANP

Antidiscriminatiebureau ziet geen overtreding na omstreden oproep Sophie Straat

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/07/2026

Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia ziet geen aanwijzingen dat Sophie Straat tijdens haar optreden op de Gentse Feesten de antidiscriminatiewetgeving heeft overtreden.

Sophie Straat vroeg maandagavond tijdens haar concert weer aan alle ‘witte mannen’ om naar achteren te stappen. Zo wilde ze vooraan ruimte maken voor vrouwen, mensen van kleur en queer personen. Unia ontving naar aanleiding van de uitspraak inmiddels ongeveer tweehonderd meldingen.

Sophie Straat getty
Lees ook Antidisciminatiebureau onderzoekt optreden Sophie Straat na storm aan klachten

Oproep tijdens optreden

Sophie Straat deed de oproep tijdens haar optreden op Boomtown op de Gentse Feesten. Ze vroeg ‘alle witte mannen’ om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, queers en mensen van kleur vooraan in de moshpit konden plaatsnemen. De zangeres deed vorige maand tijdens een optreden in Nederland een vergelijkbare oproep, die daar eveneens voor controverse zorgde.

Context doorslaggevend

De actie leidde tot veel reacties op sociale media en een storm aan meldingen bij Unia. Volgens het gelijkekansencentrum is de context belangrijk bij de beoordeling van de uitspraak. ‘Om te beoordelen of het om een verboden discriminatie gaat, is de context doorslaggevend’, stelt de organisatie. ‘Volgens de berichtgeving werd de uitspraak gedaan aan het eind van een artistiek optreden met een maatschappelijke en politieke boodschap over ongelijkheid. Er zijn geen aanwijzingen dat witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert of van deelname aan activiteiten.’

Beschermd door vrijheid van meningsuiting

Unia wijst erop dat artistieke en politieke uitingen volgens de rechtspraak van het Europees Hof ruim worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Dat geldt volgens de organisatie ‘ook wanneer zij provoceren, choqueren of kwetsen’. ‘Alleen bij een daadwerkelijke oproep tot discriminatie, uitsluiting of haat kan die bescherming worden beperkt.’

Het antidiscriminatiebureau concludeert daarom dat er onvoldoende elementen zijn om van een inbreuk op de antidiscriminatiewetgeving te spreken. ‘De uitspraak, hoewel ze als polariserend of kwetsend kan worden ervaren, moet in deze context worden gezien als een symbolische en artistieke uiting.’

Bron: HLN

Uit andere media

Weekend Destiny's Child Getty Images

Fans van Beyoncé en Destiny’s Child tellen af na groot nieuws: ‘Nog 30 dagen’
Sante Vrouw met stralende huid

Iedereen heeft het over collageen, maar wat is het eigenlijk?
Vriendin Vrouw geeft planten water in tuin

Aha! Zo vaak moet je je tuin water geven in de zomer
Party Niet Voor Hergebruik Waylon

Waylon wil trouwen met Bibi: ‘Ik ga niet ontkennen dat ik een klootzak ben geweest’
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien