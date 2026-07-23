Antidiscriminatiebureau ziet geen overtreding na omstreden oproep Sophie Straat

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia ziet geen aanwijzingen dat Sophie Straat tijdens haar optreden op de Gentse Feesten de antidiscriminatiewetgeving heeft overtreden.

Sophie Straat vroeg maandagavond tijdens haar concert weer aan alle ‘witte mannen’ om naar achteren te stappen. Zo wilde ze vooraan ruimte maken voor vrouwen, mensen van kleur en queer personen. Unia ontving naar aanleiding van de uitspraak inmiddels ongeveer tweehonderd meldingen.

Oproep tijdens optreden

Sophie Straat deed de oproep tijdens haar optreden op Boomtown op de Gentse Feesten. Ze vroeg ‘alle witte mannen’ om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, queers en mensen van kleur vooraan in de moshpit konden plaatsnemen. De zangeres deed vorige maand tijdens een optreden in Nederland een vergelijkbare oproep, die daar eveneens voor controverse zorgde.

Context doorslaggevend

De actie leidde tot veel reacties op sociale media en een storm aan meldingen bij Unia. Volgens het gelijkekansencentrum is de context belangrijk bij de beoordeling van de uitspraak. ‘Om te beoordelen of het om een verboden discriminatie gaat, is de context doorslaggevend’, stelt de organisatie. ‘Volgens de berichtgeving werd de uitspraak gedaan aan het eind van een artistiek optreden met een maatschappelijke en politieke boodschap over ongelijkheid. Er zijn geen aanwijzingen dat witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert of van deelname aan activiteiten.’

Beschermd door vrijheid van meningsuiting

Unia wijst erop dat artistieke en politieke uitingen volgens de rechtspraak van het Europees Hof ruim worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Dat geldt volgens de organisatie ‘ook wanneer zij provoceren, choqueren of kwetsen’. ‘Alleen bij een daadwerkelijke oproep tot discriminatie, uitsluiting of haat kan die bescherming worden beperkt.’

Het antidiscriminatiebureau concludeert daarom dat er onvoldoende elementen zijn om van een inbreuk op de antidiscriminatiewetgeving te spreken. ‘De uitspraak, hoewel ze als polariserend of kwetsend kan worden ervaren, moet in deze context worden gezien als een symbolische en artistieke uiting.’

Bron: HLN