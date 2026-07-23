Antidisciminatiebureau onderzoekt optreden Sophie Straat na storm aan klachten

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het optreden van Sophie Straat op de Gentse Feesten heeft geleid tot meer dan 160 meldingen bij verschillende gelijkheidsinstanties.

Sophie Straat riep tijdens haar concert ‘alle witte mannen’ op om achteraan te gaan staan. Zo wilde ze vooraan in de moshpit plaats maken voor vrouwen, queers en mensen van kleur. Unia onderzoekt nu samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving.

Sophie Straat: ‘Witte mannen naar achteren’

Sophie Straat trad maandagavond op tijdens Boomtown op de Gentse Feesten. Tijdens het concert vroeg ze ‘alle witte mannen’ om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, queers en mensen van kleur vooraan in de moshpit konden plaatsnemen. De zangeres deed vorige maand tijdens een optreden in Nederland een vergelijkbare oproep, die daar eveneens voor veel controverse zorgde.

Tekst gaat verder onder verklaring van Sophie Straat.

Meer dan 160 meldingen

De actie leidde meteen tot veel reacties op sociale media, waar gebruikers opriepen om een klacht in te dienen. Bij gelijkekansencentrum Unia kwamen 127 meldingen binnen. Het Vlaams Mensenrechteninstituut ontving 13 klachten en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kreeg 26 meldingen. Daarmee gaat het om een van de grootste klachtendossiers sinds de coronacrisis, toen niet-gevaccineerden bepaalde voordelen werden ontzegd.

Unia start onderzoek

Een woordvoerder van Unia bevestigt dat er ‘vele tientallen klachten’ zijn binnengekomen over de opmerkingen van de zangeres. ‘We onderzoeken deze nu’, aldus de zegsvrouw. De vraag is of de uitspraken indruisen tegen de antidiscriminatiewetgeving. De Belgische antiracismewet en de genderwet verbieden discriminatie op basis van huidskleur of geslacht en beschermen iedere bevolkingsgroep op gelijke wijze, ongeacht machtspositie of omvang.