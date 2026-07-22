Catherine Keyl over Jort Kelder: ‘Jammer dat hij weer vrouwen pakt om zijn stelling te bewijzen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Catherine Keyl kan doorgaans wel lachen om de scherpe uitspraken van Jort Kelder, maar zijn nieuwste stelling schiet bij haar in het verkeerde keelgat. In haar column voor VROUW reageert ze op zijn uitspraken in de nieuwe rubriek Heilige Huisjes in Goedenavond Nederland.

Jort Kelder begon daarin met de stelling: ‘Het echte geld wordt toch uiteindelijk door mannen verdiend.’ Daarbij verwees hij naar de Quote 500. Volgens hem staat daar ‘eigenlijk niet één vrouw in die haar eigen geld verdiend heeft’. Ook sprak Jort over vier topmodellen en ‘één vrouw met een winkeltje’ op de juniorlijst. Vooral die laatste omschrijving vindt Catherine Keyl denigrerend.

Bij mannen heet het een concern

Het ‘winkeltje’ waar hij op doelde, is My Jewellery. Het merk heeft volgens Catherine veertig winkels en 800 wederverkopers. ‘Bij mannen heet dat een concern. Bij vrouwen een winkeltje’, schrijft ze in haar column voor VROUW. Ook begrijpt ze niet waarom het een probleem zou zijn dat topmodellen veel geld verdienen. Daarnaast wijst Catherine op succesvolle vrouwelijke ondernemers die niet in de Quote 500 staan, zoals Meiny Prins, die Priva uitbouwde tot een wereldspeler in automatiseringssystemen voor de glastuinbouw, en Marleen Evertsz, mede-eigenaar van Gold Republic.

Niet iedere ondernemer wil in de Quote

Volgens Catherine wordt te veel waarde gehecht aan de Quote 500, die ooit door Jort werd bedacht. Nederland telt volgens haar 2,4 miljoen ondernemers, waarvan twee miljoen eenmanszaken. Van de overige 400.000 ondernemers met twee of meer werkzame personen belandt slechts 0,13 procent in de lijst. Bovendien willen sommige ondernemers volgens haar juist helemaal niet in de Quote staan. ‘Ze willen er zelfs voor betalen om niet in de lijst te staan.’ Bekendstaan als rijk of succesvol zou volgens haar immers ook de verkeerde mensen kunnen aantrekken. ‘Ik vind het jammer dat Jort dan weer vrouwen pakt om z’n stelling te bewijzen.’

Wat Jort Kelder bedoelde

Na een week van kritiek legde Jort maandag in Goedenavond Nederland uit dat hij eigenlijk bedoelde dat vrouwen meer technische bedrijven zouden moeten beginnen, zoals ASML. Zulke ondernemingen zouden volgens hem meer ‘zoden aan de dijk’ zetten. Catherine vindt die uitleg opvallend, omdat het succes van ASML uniek is. Daarnaast benadrukt ze dat geld niet voor iedereen de belangrijkste drijfveer is. ‘Er zijn gelukkig ook mensen die gewoon met plezier willen werken en niet alleen om het geld. Ja hoor, dat bestaat nog.’

Ook Lale Gül reageerde eerder op uitspraken van Jort Kelder: