Godzilla vs. Kong-actrice Kaylee Hottle overleden op 18-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kaylee Hottle, bekend van haar rol als Jia in de films Godzilla vs. Kong en Godzilla x Kong: The New Empire, is op 18-jarige leeftijd overleden.

De dove actrice kwam om het leven bij een verkeersongeval. Kaylee Hottle maakte in 2021 haar filmdebuut en werd vooral geprezen om de manier waarop ze met gebarentaal emoties wist over te brengen. Ze was eerder opgemerkt door haar optreden in een televisiereclame.

Verongelukt op tweebaansweg

Kaylee Hottle, die in Kyle in Texas woonde, was een van de twee passagiers in een auto die op een tweebaansweg van de weg raakte en tegen een duiker botste. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een 19-jarige man uit Frederick achter het stuur zat. ‘Vermoedelijk heeft te hoge snelheid bijgedragen aan de aanrijding’, aldus de sheriff van het district. Kaylee werd naar een traumacentrum gebracht, waar ze dood werd verklaard. De andere passagier had geen medische behandeling nodig. De bestuurder werd met naar verwachting niet-levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeval wordt nog onderzocht.

Doorbraak als Jia

Kaylee maakte op 9-jarige leeftijd haar filmdebuut in Godzilla vs. Kong uit 2021. In 2024 keerde ze terug in Godzilla x Kong: The New Empire. Ze speelde Jia, een doof weesmeisje van de inheemse Iwi-stam dat op Skull Island door Kong wordt gered. Het personage wordt opgevoed door Dr. Ilene Andrews, gespeeld door Rebecca Hall. Jia’s vermogen om via gebarentaal met Kong te communiceren, zorgde voor ontroerende momenten in de films. De actrice was in 2017 te zien in een reclame voor videobel-app Convo. ‘Ik had een klik met Convo. Ze vroegen me op een dag om in een reclame te spelen, en dat heb ik gedaan. En toen zag de assistent-regisseur van [Kong: Skull Island] me en die vond dat ik perfect paste bij de beschrijving van Jia’, vertelde ze in maart 2024 in gebarentaal aan de Houston Chronicle.

Geprezen om haar professionaliteit

Over haar acteerervaring zei Kaylee: ‘Ik las het script, en [regisseur] Adam [Wingard] legde me precies uit wat hij van me verwachtte. Ik had ook de steun van mijn ouders en hun vertaling van het script, en ik bracht het gewoon tot leven.’ Alexander Skarsgard prees haar in 2021 om haar zelfverzekerdheid voor de camera. ‘Het is haar eerste film. Het is fascinerend hoe comfortabel ze zich voelt voor de camera en hoe snel ze aanwijzingen van de regisseur oppikt’, zei hij. De Texas School for the Deaf, waar Kaylee haar opleiding genoot, schreef op Facebook: ‘Ons hart gaat uit naar Kaylee’s familie, vrienden, klasgenoten en iedereen die haar kende en van haar hield in deze ongelooflijk moeilijke tijd.’

Bron: The Hollywood Reporter