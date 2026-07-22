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Jan Slagter haalt akkefietje met Ali B aan: ‘Een beetje een bord voor zijn kop’

Tekst: Evelien Berkemeijer

22/07/2026

Jan Slagter is niet van plan om naar het praatje van Ali B op een congres voor succesvolle ondernemers te gaan. Hoewel Ali dat volgens hem gewoon mag doen, denkt Jan niets van hem te kunnen leren.

Ook begrijpt hij niet waarom Ali B juist nu weer in het openbaar verschijnt. Zelf zou Jan Slagter na een veroordeling liever uit de schijnwerpers blijven.

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‘Lekker onder de radar blijven’

‘Ik snap het ook niet, eerlijk gezegd, ik zou lekker onder de radar blijven. Hij is veroordeeld voor verkrachting. Om dan nog iets van hem te kunnen leren, als je dat weet…’, zegt Jan. Dat hij zelf heeft besloten dit te doen, lijkt hem dan weer niet te verbazen. Volgens Jan heeft Ali namelijk ‘misschien een beetje een bord voor zijn kop’.

Tekst gaat verder onder video waarin Jan vertelt over het akkefietje.

Brief van de advocaat

Daarbij haalt Jan een akkefietje van vóór de rechtszaak aan. In een interview had hij gezegd dat hij voor 90 procent zeker wist dat Ali B schuldig was. Omdat Ali op dat moment nog niet was veroordeeld, ontving Jan een brief van diens advocaat met de boodschap dat hij die uitspraak moest rechtzetten. Dat deed hij niet.

Ontmoeting bij een benzinestation

Later kwamen de twee elkaar nog tegen bij een benzinestation. Jan vertelt: ‘Toen kwam ik hem later nog een keer tegen bij een benzinestation. Toen was het van: ‘hé bro’, ik zeg: ‘ha bro’. Ja wat moet ik nou zeggen?’ Ali zou daarna hebben voorgesteld om na de rechtszaak samen een kop koffie te drinken. Jan stemde daarmee in.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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