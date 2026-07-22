Rechtszaal geschokt door beelden van vermoorde Celeste, D4vd kijkt onbewogen toe

Tekst: Evelien Berkemeijer

De voorlopige hoorzitting van zanger David Anthony Burke, beter bekend als D4vd, is dinsdag begonnen met de presentatie van schokkend bewijsmateriaal. In de rechtszaal werden beelden getoond van de vermoorde 14-jarige Celeste Rivas Hernandez, wier stoffelijke resten in september 2025 werden gevonden in de kofferbak van Davids Tesla.

Tientallen verslaggevers en fotografen verzamelden zich kort na zonsopgang bij het Clara Foltz Criminal Justice Center. De 21-jarige D4vd heeft onschuldig gepleit aan moord met voorbedachten rade, ontuchtige handelingen met een kind jonger dan 14 jaar en onrechtmatige verminking van menselijke resten. Volgens de aanklagers werd Celeste vermoord om te voorkomen dat zij vermeend seksueel misbruik zou melden.

Schokkende beelden in de rechtszaal

David verscheen zonder handboeien, nadat rechter Charlaine Olmedo een verzoek van de verdediging had ingewilligd. Hij bleef wel met een ketting aan zijn stoel vastzitten. De zanger bleef gedurende de ochtend kalm en keek naar het scherm toen foto’s van de plaats delict werden getoond. Verschillende verslaggevers keken weg bij de beelden van Celestes stoffelijke resten, die volgens de aanklagers door ‘huidverlies’ vrijwel onherkenbaar waren geworden. David hield zijn blik tijdens de presentatie op het scherm gericht.

Welzijnscontrole na vermissing

De eerste getuige was Juan Gonzalez, senior agent van de sheriff van Los Angeles County. Hij verklaarde dat hij op 17 februari 2024 een welzijnscontrole uitvoerde bij Davids woning in West Hollywood, nadat Celeste als vermist was opgegeven. Volgens de agent vertelde de zanger dat hij haar via sociale media en Discord had ontmoet en dacht dat zij achttien jaar oud was, omdat ‘ze me vertelde dat ze 18 was’. David zou vrijwillig een foto uit haar schooljaarboek en een flyer over haar vermissing hebben laten zien. De verdediging stelde dat hij aanvankelijk de waarheid tegen de rechercheurs had verteld. Toen officier van justitie Beth Silverman vroeg of hij ook iets had verteld over zijn seksuele relatie met Celeste, volgde een aanhoudend bezwaar.

Lijkzak aangetroffen in Tesla

Rechercheur Joshua Byers van de afdeling Roof en Moordzaken van de LAPD vertelde dat hij op 8 september 2025 naar een sleepbedrijf in Hollywood werd gestuurd. Medewerkers hadden daar een sterke geur opgemerkt die uit Davids in beslag genomen Tesla kwam. In de kofferbak vonden rechercheurs een gedeeltelijk geopende zwarte lijkzak met menselijke resten. Nadat Celestes vader, Jesus Rivas, mediaberichten over de vondst had gezien, nam hij contact op met de politie. Via gegevens van haar tandarts konden de stoffelijke resten uiteindelijk worden geïdentificeerd.

Digitale gegevens en mini-crematorium

Onderzoekers analyseerden meerdere terabytes aan iCloud-gegevens met Cellebrite-software. Een iPhone met de apparaatnaam Tranquilizer, gekoppeld aan het account falloit0012@gmail.com, bleek verbonden te zijn geweest met Davids Tesla. Navigatiegegevens toonden ritten en laadactiviteiten rond onder meer Santa Barbara, Lake Cachuma en de Santa Ynez Valley. Tijdens een huiszoeking in de woning van de zanger vonden rechercheurs daarnaast een lichtblauwe iPhone 15, een desktopcomputer en achter een piano een ongeopend Amazon-pakket met een kleine verbrandingsoven, door de rechercheur omschreven als een ‘mini-crematorium’. Ook werden documenten gevonden waaruit volgens Joshua bleek dat vliegtickets waren gekocht voor David en Celeste voor reizen naar Texas en Londen.

Bron: Los Angeles Magazine