Bedreiger prins Andrew zocht naar informatie prinses Kate en moordmethoden

Tekst: Lisa Manche

Dreigend gedragen

De 39-jarige Alex Jenkinson werd op 6 mei gearresteerd nadat hij zich dreigend had gedragen bij het huis van voormalig prins Andrew in Norfolk. De man wordt ervan beschuldigd Andrew te voet en met zijn auto te hebben achtervolgd met een bivakmuts en camouflagekleding. Bij zijn aanhouding bleek dat de man in het bezit te zijn van een bijl.

Jenkinson heeft een contactverbod gekregen met Andrew. Daarnaast mag hij niet meer in het graafschap Norfolk komen en moet hij uit de buurt blijven van de koninklijke residenties Sandringham, Buckingham Palace, Balmoral Castle, Windsor Castle en Highgrove.

Bedreiging Andrew

Andrew was zijn honden aan het uitlaten toen de man schreeuwend op hem afrende. De jongere broer van koning Charles werd vergezeld door zijn beveiligers en rende naar zijn auto die vlakbij geparkeerd stond. De bedreiger moet op 29 juli voor de rechter verschijnen.

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