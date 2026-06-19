Real Housewifes of Amsterdam-Lilian kritisch op Cherry-Ann en Nikkie de Jager

Tekst: Lisa Manche

Een aflevering van ‘Lightless Lounge’, de podcast van Nikkie de Jager en Wes van Os, heeft de gemoederen rondom ‘The Real Housewives of Amsterdam’ doen oplaaien. Voormalig Housewife Cherry-Ann Person was te gast, maar niet iedereen is blij met de uitspraken die in de aflevering zijn gedaan.

Na afloop van de aflevering heeft Housewife Lilian Ziedzic van zich laten horen. Zij en Cherry-Ann hebben al sinds het vorige seizoen een conflict.

Favoriete Housewife

In het gesprek is Nikkie de Jager erg positief over Cherry-Ann. Hoewel Nikkie in het vorige seizoen de reünie van The Real Housewives of Amsterdam presenteerde, geeft ze nu toe dat Cherry-Ann haar favoriete Housewife is. ‘Ik kwam daar binnen met het idee: ik ben Zwitserland, ik heb geen favorieten. Maar nu je geen Housewife meer bent, kan ik wel zeggen dat jij een behoorlijke favoriet van mij was’, bekent Nikkie.

Ophef

Tijdens het afgelopen seizoen was te zien dat Lilian en Cherry-Ann regelmatig ruzie hadden. Dat ging onder andere over beschuldigingen van dingen die wel en niet achter de schermen zouden zijn besproken. Met name een discussie over Lilian en zakenman Ronald Kahn, de echtgenoot van Cherry-Ann, zorgde voor veel ophef. Volgens Cherry-Ann was Lilian niet open over hun verleden.

Vaag verhaal

Tijdens de podcast werd de band tussen Lilian en Cherry-Ann opnieuw besproken. Volgens Cherry-Ann kreeg ze nooit een duidelijk antwoord op de vraag hoe Lilian en Ronald elkaar precies kenden. ‘Ik heb vaker aan Lilian gevraagd: hoe kennen jullie elkaar dan? Iedere keer kwam er een vaag verhaal.’ Cherry-Ann denkt dat Lilian bewust informatie heeft achterhouden. ‘Zij wilde natuurlijk pas tijdens de reünie laten zien dat zij als eerst een bericht van hem had gekregen. Ik denk dat ze uiteindelijk die bom wilde droppen om een beetje televisie te maken.’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Kritische reactie

De uitspraken van Cherry-Ann vallen niet goed bij Lilian. Onder een fragment van de podcast plaatste zij een kritische reactie die later weer verwijderd is. ‘Ik ga niet eens reageren op alle manipulaties, verdraaiingen en onwaarheden die worden verteld.’ Ook de uitspraken van Nikkie vallen verkeerd. ‘Wat mij vooral verbaast, is dat iemand die de reünie moet hosten zich vooraf zo partijdig uitlaat. Neutraliteit is juist de basis van die rol.’

Bekijk ook