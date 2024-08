Hondje Nikkie de Jager overleden: ‘Mijn beste vriendin’

Nikkie de Jager heeft afscheid genomen van haar hond Mila. Dat schrijft de 30-jarige presentatrice vrijdag in een bericht op Instagram. “Bedankt, mijn lieve baby Mila. Voor alles wat je ons hebt gegeven”, aldus De Jager.

“Het maakte niet uit hoe zwaar het leven was, je deed altijd alles met een lach. Mijn beste vriendin, altijd aan mijn zijde, waar ik ook ging”, schrijft De Jager. “Mama heeft geen idee hoe ze moet leven zonder jou, maar ik vind rust in de wetenschap dat jij nu eindelijk rust krijgt, nadat je zo lang en hevig hebt gevochten”, vervolgt de presentatrice. De Jager schrijft dat ze meer van haar hondje houdt dan ze in woorden kan uitdrukken.

In december 2023 onderging de hond van De Jager nog een oogoperatie. Daarbij werd een van haar ogen verwijderd, omdat ze problemen met het oog had.