Liefde ondanks meningsverschillen: acteur Ben Platt over politiek en verdeeldheid binnen families

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ben Platt probeert zijn eigen politieke overtuigingen te volgen zonder de band met andersdenkende familieleden te verliezen.

De acteur sprak zich vorig jaar uit over Israël en Palestina, terwijl zijn vader Marc Platt en broer Jonah Platt daar anders over denken. In een interview met The Independent vertelt Ben Platt hoe ingewikkeld het is om een eigen standpunt in te nemen wanneer ook familieleden publieke figuren zijn. Volgens hem hoeft een verschil van mening liefde en verbondenheid niet in de weg te staan.

Niet in een hokje geplaatst worden

Ben voelde de behoefte om zijn mening openbaar te maken nadat hij steun had uitgesproken voor Zohran Mamdani, een uitgesproken criticus van Israël. ‘Ik ben een eigen persoon,’ zegt hij tegen The Independent. ‘Ik wilde niet in een hokje geplaatst worden, of dat er aannames over mijn gevoelens zouden worden gedaan. Dus ik wilde gewoon mijn stem laten horen en duidelijk maken wat mijn gevoelens waren, en waar ik stond in de chaos die nog steeds een chaos is. Het voelde gewoon belangrijk.’

Een andere mening binnen de familie

Dat standpunt verschilt van dat van zijn vader en broer, die uitgesproken voorstanders van Israël zijn. Toch probeert Ben die politieke verschillen niet bepalend te laten zijn voor hun onderlinge band. ‘Gelijkheid is niet het enige dat liefde en verbondenheid definieert, weet je?’ zegt hij over zijn familie.

Vasthouden aan eigen overtuigingen

Volgens Ben kunnen mensen van elkaar blijven houden zonder overal hetzelfde over te denken. ‘Mensen kunnen prima naast elkaar bestaan en meningsverschillen zijn oké. Ik probeer gewoon empathisch en begripvol te zijn, terwijl ik tegelijkertijd vasthoud aan mijn eigen overtuigingen. Dat is eigenlijk alles wat je kunt doen.’ Tegen The Independent erkent de acteur dat het voor hem moeilijk blijft om publiekelijk over controversiële onderwerpen te praten, omdat hij zichzelf als een gevoelig persoon beschouwt.