Paramount dreigt miljoenen per dag te verliezen door blokkade van fusie met Warner Bros.

Tekst: Evelien Berkemeijer

De geplande fusie tussen Paramount en Warner Bros. is voorlopig stilgelegd door een federale rechter. Als de deal op 30 september nog altijd niet is afgerond, moet Paramount dagelijks miljoenen dollars betalen aan investeerders van Warner Bros.

Een coalitie van twaalf Amerikaanse staten probeert de fusie van Paramount en Warner Bros. definitief tegen te houden. Volgens de staten zal de megadeal leiden tot hogere prijzen, minder concurrentie en een kleiner aanbod aan films en televisieprogramma’s.

Fusie minstens twee weken stilgelegd

Rechter Araceli Martinez-Olguin heeft een voorlopige voorziening van veertien dagen opgelegd. Die periode kan worden verlengd tot maximaal 28 dagen. Op 3 augustus staat voorlopig een nieuwe hoorzitting gepland over een langer verbod, dat de fusie kan blokkeren totdat de rechter een inhoudelijke uitspraak heeft gedaan. ‘De argumenten van de eiser, de staten, tonen in ieder geval aan dat er nog serieuze vragen over de inhoud van de zaak openstaan, wat pleit voor een voorlopige voorziening’, schreef de rechter.

Miljoenenrekening dreigt voor Paramount

Paramount hoopt begin september duidelijkheid te krijgen over het gerechtelijke bevel. De financiële druk neemt daarna snel toe: wanneer de fusie op 30 september niet is voltooid, moet het entertainmentbedrijf dagelijks miljoenen dollars betalen aan investeerders van Warner Bros. In antitrustzaken is een voorlopige voorziening vaak bepalend. Zodra zo’n verbod wordt opgelegd, valt een deal geregeld uiteen voordat de onderliggende rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld.

Staten spreken van cruciale overwinning

De staten stellen dat de fusie twee van de drie grootste kabelaanbieders en twee van de vijf grootste filmdistributeurs samenbrengt. De Californische procureur-generaal Rob Bonta noemde de uitspraak een ‘cruciale eerste overwinning in onze zaak om ervoor te zorgen dat deze megafusie nooit het daglicht ziet’. ‘De geschiedenis leert ons wat er gebeurt als een paar mensen grote macht hebben over markten die essentieel zijn voor het leven van Amerikanen: minder kansen voor meer mensen, slechtere producten en diensten voor iedereen’, voegde Bonta eraan toe.

Paramount blijft deal verdedigen

Paramount betoogt dat de bioscoopmarkt door spelers als A24 en Amazon MGM competitiever is geworden en dat de kabelmarkt juist krimpt. Volgens het bedrijf zal de fusie bovendien een sterkere concurrent opleveren voor streamingdiensten als Netflix en Amazon. Een woordvoerder liet weten vertrouwen te houden in de deal: ‘Deze fusie is wettig, bevordert de concurrentie en zal consumenten, makers, werknemers en de entertainmentindustrie ten goede komen. We zullen de transactie krachtig blijven verdedigen en kijken uit naar de hoorzittingen over de inhoud van de actie van de procureurs-generaal van de staten.’

Bron: Variety