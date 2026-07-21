Engelse voetbalicoon Kevin Keegan overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kevin Keegan, voormalig aanvoerder en bondscoach van Engeland, is op 75-jarige leeftijd overleden.

Zeven weken voor zijn dood maakte Kevin Keegan bekend dat bij hem kanker in stadium vier was vastgesteld. Zijn familie bevestigde dat hij in zijn laatste momenten werd omringd door zijn vrouw en dochters. De familie vroeg om rust en privacy en bedankte het medische team voor alle steun.

Grote successen als voetballer

Kevin gold als een van de meest gelauwerde spelers uit de Engelse voetbalgeschiedenis. Hij speelde voor Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton en Newcastle. Met Liverpool won hij onder meer drie landstitels, de Europacup, twee UEFA Cups en de FA Cup. Met Hamburg werd hij kampioen van Duitsland en in 1978 en 1979 won hij de Ballon d’Or. Voor Engeland kwam hij tot 21 doelpunten in 63 interlands.

Kevin Keegan bepalend als trainer

Na zijn spelersloopbaan was Kevin trainer van Newcastle, Fulham, Engeland en Manchester City. Met Newcastle promoveerde hij in 1993 naar de Premier League en eindigde hij in 1996 als tweede. De ploeg uit die periode werd bekend als The Entertainers. Als bondscoach leidde hij Engeland naar het EK 2000, waarna hij in oktober van dat jaar opstapte na een nederlaag tegen Duitsland.

Voetbalwereld neemt afscheid

Verschillende clubs en prominenten brachten een eerbetoon. Newcastle noemde Kevin ‘een van de meest iconische, invloedrijke en geliefde figuren in de geschiedenis van onze club’. Liverpool liet weten dat zijn ‘onverzettelijke geest en opmerkelijke bijdrage voor altijd in onze geschiedenis gegrift zullen staan en zijn nalatenschap zal voortleven’. Prins William omschreef hem als ‘een werkelijk opmerkelijke voetballer en manager die generaties inspireerde met zijn talent, passie en liefde voor het spel’.