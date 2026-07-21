Toch geen drugs: Robbie Williams legt wit vlekje uit na virale ophef

Tekst: Evelien Berkemeijer

Robbie Williams is het middelpunt geworden van virale commotie nadat er tijdens een optreden iets wits uit zijn neus leek te vallen.

Robbie Williams trad op de Duitse televisie op na de WK-finale van zondagavond. Het witte vlekje belandde op zijn microfoon, waarna honderden memes en speculaties rondgingen. Een bron zei tegen The Sun dat het echter gewoon ging om een driekwart opgekauwd pepermuntje dat uit de mond van de geheelonthouder was geglipt.

Honderden berichten

Robbie werd na de uitzending overspoeld met vragen van vrienden en fans. Een bron zei: ‘Arme Rob werd wakker met honderden berichten van vrienden en fans die vroegen wat er in vredesnaam aan de hand was. Hij was duidelijk een beetje verbaasd voordat hij zich realiseerde dat mensen het pepermuntje uit zijn mond hadden zien vallen en dachten dat het iets verdachts was. Wat het duidelijk niet was.’

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Wenn mir ein Klumpen Koks aus dem Gesicht fällt, klebe ich es mir auch immer auf die Stirn, damit ich es nachher nicht vergesse und ich es später noch mal konsumieren kann. #RobbieWilliams pic.twitter.com/OYC6jHUpje — Onkel Jakob (@Woelfisches) July 20, 2026

Robbie Williams kan erom lachen

De zanger zou zelf vooral om de ophef hebben kunnen lachen. De bron voegde eraan toe: ‘Robbie heeft natuurlijk een fantastisch gevoel voor humor en heeft het allemaal met een korreltje zout genomen. De fascinatie voor hem laat zien dat Robbie het nog steeds in zich heeft – hij is een wereldster op het hoogtepunt van zijn carrière die een steeds grotere Gan Z-fanbase opbouwt.’ De zanger van Let Me Entertain You verscheen naast Nicole Scherzinger in een met diamanten bezet blauw trainingspak.

Sterren tijdens halftime-show

Tijdens de halftime-show kreeg Robbie later gezelschap van Madonna, een Muppet, Justin Bieber, Chris Martin en de Braziliaanse legendes Ronaldo en Ronaldinho. De Port Vale-fan, wiens Netflix-documentaire in 2023 de nummer één positie in de internationale hitlijsten bereikte, plaatste daarna enthousiast drie foto’s en video’s van de wedstrijd op Instagram en werd overladen met lof van fans.