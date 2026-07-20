Robbie Williams zorgt voor hilariteit met opvallende outfit tijdens WK-finale

Tekst: Evelien Berkemeijer

Robbie Williams wist tijdens de slotceremonie van het WK voetbal niet alleen met zijn stem de aandacht te trekken.

De zanger trad zondag samen met Laura Pausini en Nicole Scherzinger op in het MetLife Stadium in New Jersey. Het drietal bracht tijdens de ceremonie Desire ten gehore. Vooral het glinsterende, koningsblauwe trainingspak van Robbie Williams maakte veel reacties los.

Eerste officiële FIFA-anthem

Robbie, Laura en Nicole zongen tijdens de slotceremonie hun versie van Desire. Het nummer werd geschreven door Robbie, die afgelopen zomer werd benoemd tot officiële muziekambassadeur van de FIFA. Desire is het allereerste officiële anthem van de wereldwijde voetbalbond. Bekijk het optreden hier.

Outfit zorgt voor hilariteit

Fans reageerden massaal op de opvallende kleding van Robbie. Sommigen vergeleken zijn uiterlijk met Paulie Walnuts uit The Sopranos. Een kijker schreef: ‘Robbie Williams die bloedserieus zingt in een koningsblauw, glinsterend trainingspak tijdens de WK-finale, ik lig helemaal dubbel’.

Tekst gaat verder onder post.

Due to the New Jersey location, Robbie Williams decided to do a Paulie Walnuts Sopranos tribute last night. Prefer the original myself. pic.twitter.com/soMQr41uBd — Donald Pond (@DonaldPond6) July 20, 2026

Eerste halftime-show

De WK-finale kende ook voor het eerst een halftime-show, die werd samengesteld door Chris Martin van Coldplay. Ondanks kritiek van fans zette de FIFA het idee door. Naast Coldplay traden Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira en Burna Boy op, terwijl Ronaldo, Ronaldinho en The Muppets een cameo maakten. Spanje won de finale van Argentinië dankzij een winnende treffer van Ferran Torres in de 106e minuut.