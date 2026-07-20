De Invictus Games van prins Harry voor het eerst georganiseerd in Azië

Tekst: Ruth Smeets

De Invictus Games worden in 2029 voor het eerst in Azië gehouden. Welke stad is aangewezen als gaststad voor de negende editie van het internationale sportevenement?

Aan de Invictus Games doen gewonde, geblesseerde en zieke militairen en veteranen mee. De stichting achter het evenement koos de Zuid-Koreaanse stad Daejeon unaniem voor de editie in 2029, terwijl ook Aalborg (in Denemarken) en San Diego (in de Verenigde Staten) belangstelling hadden voor de organisatie.

Eerste editie in Azië

Met de keuze voor Daejeon slaat het evenement een nieuwe weg in. ‘Als eerste Aziatische land dat is geselecteerd om de Games te organiseren, markeert Zuid-Korea een boeiend nieuw hoofdstuk in ons streven om ervoor te zorgen dat meer gewonde, geblesseerde en zieke militairen en veteranen – waar ze ook wonen – kunnen profiteren van de kracht van sport en de kracht van de Invictus-gemeenschap’, stelt de voorzitter van de Invictus Games Foundation.

Plannen van Daejeon overtuigen

Daejeon beschikt onder meer over een nationale begraafplaats en een ziekenhuis van de Korea Veterans Health Service. Volgens Lord Allen, voorzitter van de Invictus Games Foundation, maakten de plannen van de stad veel indruk. ‘We waren diep onder de indruk van de visie van Daejeon, de betrokkenheid van zijn partners en de ambitie om een blijvende erfenis te creëren die veel verder reikt dan de slotceremonie’, zei Allen.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Aandacht voor herstel

De Zuid-Koreaanse regering meldde zich vorig jaar officieel aan als kandidaat voor de organisatie. Minister van Veteranenzaken Kwon Oh-eul wil dat het evenement bijdraagt aan het herstel en de revalidatie van militairen en veteranen uit verschillende landen. Ook moet de editie in Daejeon zorgen voor meer solidariteit en verbondenheid.

Tekst gaat verder onder de post.

Over de Invictus Games

De Invictus Games werden in 2014 voor het eerst georganiseerd in Londen. Sindsdien vond het evenement plaats in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Nederland en Australië. De volgende editie wordt in 2027 gehouden in Birmingham.