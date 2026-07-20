Victoria Beckham was niet aanwezig op de bruiloft, maar gaf Mel C wel haar trouwjurk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mel C heeft haar jawoord gegeven aan het Australische model Chris Dingwall. Het stel trouwde in een Georgisch landhuis in Cumbria, waar verschillende beroemdheden en meerdere Spice Girls aanwezig waren.

De locatie uit de negentiende eeuw is eigendom van West End-artiest Ben Forster. Hij en Mel C zijn al goede vrienden sinds ze in 2013 samenwerkten aan de musical Jesus Christ Superstar. Victoria Beckham was opvallend afwezig tijdens de bruiloft.

Victoria ontbrak bij de ceremonie

De modeontwerpster verbleef met haar man David Beckham in New York, waar ze de WK-finale bijwoonden. Een bron vertelde aan Metro: ‘Victoria kon niet op Mels bruiloft zijn omdat ze David tijdens de WK-wedstrijden heeft gesteund. Ze bleef om de finale te kijken nadat ze vorige week bij de wedstrijd van Engeland was geweest, dus ze kon niet bij de ceremonie aanwezig zijn. Ze had er dolgraag bij willen zijn, maar het lukte niet.’

Een bijzonder huwelijkscadeau

Hoewel Victoria niet bij de ceremonie kon zijn, speelde ze toch een belangrijke rol bij de huwelijkstradities. Ze leende Mel namelijk een trouwjurk uit haar eigen collectie, die dienstdeed als haar ‘iets geleends’. De elegante jurk had een zwierige ruglijn en paste volgens Mel perfect bij haar persoonlijke stijl. Ze vertelde aan Vogue: ‘Victoria’s jurk was mijn iets geleends.’ Ze voegde eraan toe: ‘Victoria’s kleding is echt vrouwelijk op een manier die comfortabel aanvoelt en helemaal bij mij past.’

De jurk van Victoria Beckham

Victoria legde aan de publicatie uit hoe de keuze voor de jurk tot stand kwam. ‘Toen ik vroeg wat ze droeg, zei ze dat ze eigenlijk een van mijn jurken had besteld, maar dat die niet helemaal paste en dat ze geen tijd had gehad om hem te laten vermaken voordat ze wegging.’ Vervolgens ontdekte Victoria dat ze dezelfde jurk zelf in haar kledingkast had hangen, waarna ze besloot die aan Mel uit te lenen.