Victoria Beckham terughoudend op vragen over zoon Brooklyn

Tekst: Denise Delgado

Victoria Beckham heeft zich voorzichtig uitgelaten over de gespannen relatie met haar zoon Brooklyn. In een interview met ‘The Wall Street Journal’ werd de modeontwerpster gevraagd naar de situatie, maar veel wilde ze daar niet over kwijt.

De beste ouders

Wel benadrukte Victoria dat zij en haar man David Beckham altijd hun best hebben gedaan als ouders. “Ik denk dat we altijd, we houden ontzettend veel van onze kinderen”, zei ze. “We hebben altijd geprobeerd de beste ouders te zijn die we konden zijn.”

De 51-jarige Vicoria liet verder weten dat zij en David al meer dan dertig jaar in de schijnwerpers staan en in al die tijd vooral één ding belangrijk hebben gevonden: hun kinderen beschermen en liefhebben. “En weet je, dat is eigenlijk alles wat ik erover wil zeggen”, voegde ze eraan toe.

Breuk met zoon Brooklyn

Victoria heeft de veelbesproken verwijdering tussen haar en Brooklyn zelf verder niet publiekelijk benoemd. De geruchten over een breuk laaiden begin dit jaar op, nadat Brooklyn in een uitgebreid bericht op social media liet weten geen verzoening met zijn ouders te willen.

In hetzelfde interview sprak Victoria ook over de impact van negatieve publiciteit op haar mode- en beautylijn. Volgens haar heeft alle aandacht rond haar familie haar bedrijf geen schade berokkend. Ze benadrukte dat klanten haar producten kopen vanwege de kwaliteit, en niet alleen vanwege haar bekende naam.

