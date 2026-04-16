Monica Geuze

Monica Geuze grijpt toch weer naar botox: ‘Dat beviel mij niet’

Tekst: Denise Delgado

16/04/2026

Monica Geuze heeft opnieuw botox laten doen, terwijl ze zichzelf ooit had voorgenomen daar niet meer aan te beginnen. In de podcast ‘Geuze & Gorgels’ vertelt ze waarom ze toch op dat besluit is teruggekomen.

Wenkbrauwlift

Volgens Monica speelde vooral een oude klacht rond haar oog weer op. Ze legt uit dat ze eerder een wenkbrauwlift liet doen en dat haar oog daardoor niet meer hing wanneer ze fronste. Toen ze merkte dat dat gevoel langzaam terugkwam, begon het haar opnieuw te storen.

Hangend ooglid

“Ik merkte ineens dat ik weer voelde dat het ooglid ging hangen en dat beviel mij niet”, vertelt ze. Ook zegt ze dat het bij knipperen soms leek alsof haar ooglid bleef haken.

Uiteindelijk besloot Monica daarom toch weer een behandeling te ondergaan. Dat deed ze vlak voor haar trip naar Coachella, toen ze zichzelf toch al klaar aan het maken was voor het festival. Naast een spraytan en extensions koos ze dan toch voor een opfrisbeurt: “Toen dacht ik: laat ik dan toch even een paar zones botox in mijn voorhoofd doen.”

Weekend Monica Geuze

Monica Geuze grijpt toch weer naar botox: ‘Dat beviel mij niet’
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

