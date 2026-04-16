Dit zou een artiest verdienen met optreden in Even Tot Hier

Tekst: Evelien Berkemeijer

Meedoen aan Even Tot Hier is voor artiesten vooral goed voor de eer en de zichtbaarheid, niet voor de portemonnee. Volgens Tina Nijkamp ligt de vergoeding namelijk een stuk lager dan wat sommige acts normaal voor een kort optreden vragen.

Even Tot Hier is volgens de tv-autoriteit een van de succesvolste programma’s van Nederland en juist daarom is een bijdrage aan de muzikale parodie gewild. Artiesten doen dan ook vooral mee vanwege het bereik van de show. Een hoge gage hoeven ze daarbij volgens Tina niet te verwachten.

Dagvergoeding

Wat een artiest krijgt voor zo’n optreden? Tina Nijkamp zegt daar in haar podcast Tina’s TV Update het volgende over: ‘Ja, een artiest komt daar altijd optreden en daar krijg je natuurlijk wel een vergoeding voor. Ik krijg deze vraag heel erg vaak’. Volgens haar gaat het niet om een vrij onderhandelbaar bedrag, maar om een vaste dagvergoeding.

Niet vragen wat je wil

Tina legt uit: ‘Het is natuurlijk niet een programma waarbij je kunt vragen wat je wil als artiest. Normale artiesten vragen zo voor een halfuurtje zo 5.000 of 8.000 euro afhankelijk van hoe populair je bent. Ook 15.000 euro is heel normaal voor types als Flemming enzo. Maar bij Even Tot Hier moet je denken aan een dagvergoeding.’ Daarmee ligt de vergoeding dus fors lager dan bij een regulier optreden.

Voor de eer en marketing

Wie twee dagen bezig is met de bijdrage, komt volgens de tv-autoriteit uit op een relatief bescheiden bedrag. Tina: ‘Stel dat je er twee dagen mee bezig bent, dat je dan in totaal 1.000 – 1.500 euro krijgt als artiest en niet veel meer. Het is een programma waar je natuurlijk aan meedoet voor de eer. Het is ontzettend goede marketing ook voor jou als artiest, omdat het programma zo ontzettend populair is.’

Miljoenenpubliek

Dat grote bereik is volgens Tina precies de reden waarom artiesten toch graag meedoen. Ze wijst erop dat Even Tot Hier afgelopen week bijna 1,7 miljoen kijkers scoorde. ‘En dat loopt inclusief uitgesteld kijken uit op 2,7 miljoen ongeveer denk ik. Je doet niet mee als artiest voor het geld, maar voor de eer en voor je eigen marketing.’