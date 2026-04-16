Baywatch reboot cast Getty Images

© Getty Images

Erika Eleniak keert terug als Shauni in Baywatch-reboot

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/04/2026

Erika Eleniak maakt haar comeback in de Baywatch-reboot van Fox. De actrice kruipt opnieuw in de huid van Shauni McClain, een personage dat ze in de eerste twee seizoenen van de oorspronkelijke serie speelde.

Met haar terugkeer haalt de nieuwe reeks van Baywatch opnieuw een bekend gezicht uit het origineel binnen. Eerder was al bekendgeraakt dat ook David Chokachi opnieuw te zien zal zijn als Cody Madison. De reboot moet in het seizoen 2026-2027 in première gaan op Fox.

Gastrol voor Shauni

In de nieuwe serie is Shauni geen strandwacht meer, maar gemeenteraadslid in Santa Monica. Toch keert ze terug naar het strand om Hobie Buchannon, gespeeld door Stephen Amell, te helpen bij de aftrap van de jaarlijkse Beach Games tussen Baywatch en de kustwacht.

Bekende namen in de cast

Naast Eleniak en Chokachi bestaat de cast uit onder anderen Stephen Amell, Jessica Belkin als Charlie Vale, Shay Mitchell als Trina, Hassie Harrison als Nat en Thaddeus LaGrone als Brad. Ook Brooks Nader, Noah Beck, Livvy Dunne en Nadia Gray maken deel uit van het ensemble.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Celebrity Sightings In Venice Beach March 18, 2026
Hassie Harrison achter de schermen van de reboot van Baywatch (Foto: Getty Images)

Voortzetting van het origineel

Fox en Fremantle besloten de franchise nieuw leven in te blazen met een serie die het verhaal van het origineel voortzet. Matt Nix is showrunner en uitvoerend producent, samen met onder anderen regisseur McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto en Mike Horowitz.

Opnames in Los Angeles

De reboot kreeg een belastingvoordeel van de staat Californië om in Los Angeles te filmen. Fox organiseerde in februari daarnaast een open auditie om nieuw talent aan te trekken. Eleniak wordt vertegenwoordigd door Danielle Bilodeau van The Characters Talent Agency.

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien