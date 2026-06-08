André Rieu onthult blessure na optreden in Rīga

Tekst: Evelien Berkemeijer

André Rieu heeft zijn optreden in Rīga op 4 juni gedaan met een gebroken teen. In een video laat de orkestleider zijn teen zien en vertelt hij wat er precies is gebeurd.

Toch leek André Rieu tijdens het concert nauwelijks beperkt. Hij danste zoals altijd en liep ook door het publiek zonder te hinken. Achteraf gaf hij wel toe dat het pijnlijk was. ‘Maar het publiek was fantastisch’, zei hij daarover in de video op sociale media.

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André Rieu geblesseerd

De blessure ontstond in zijn verblijf. Om 7.50 uur ging zijn bel voor het ontbijt, waarna André in het donker naar de deur zocht. Daarbij stootte hij zijn teen. Dat weerhield hem er niet van om later die dag gewoon op te treden. ‘Show must always go on’, verduidelijkte de orkestleider zijn keuze om door te gaan. André benadrukte dat het deze keer écht zo is. Volgens hem is er eerder vaak nepnieuws verspreid over zijn gezondheid. Na afloop trok de orkestleider dan ook een conclusie. ‘Ik deed het concert in Rīga met een gebroken teen.’

Bekijk hier de video: