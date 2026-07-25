Rode loper: zo draag je oranje à la koningin Máxima

Tekst: Menno Smit

Als er één kleur is die onlosmakelijk met het Koninklijk Huis verbonden is, dan is het wel oranje. Koningin Máxima laat met haar outfits keer op keer zien hoe stijlvol deze opvallende kleur kan zijn. Wil jij ook in het oranje gekleed gaan en net zo elegant voor de dag komen als de vrouw van koning Willem-Alexander? Dat is makkelijker dan je misschien denkt…

Verrassend chic

Het dragen van een pak is allang niet meer alleen voor mannen weggelegd. Ook vrouwen hebben tegenwoordig volop keuze en koningin Máxima laat zien hoe mooi zo’n outfit kan staan. Zelfs in het opvallende oranje, een kleur waar niet iedereen direct naar grijpt, oogt het pak verrassend chic. Het colbert heeft zachte lijnen, afgeronde zakken en elegante revers, waardoor het geheel minder zakelijk oogt. De omgeslagen broekspijpen zorgen voor een speelse uitstraling. Door onder het oranje pak een dun truitje in een warmere, donkerdere tint te dragen, creëert Máxima contrast. Haar camelkleurige hakken en bronzen oorbellen sluiten daar mooi op aan. Hoewel Máxima van zichzelf al lang is, laten de wijde pantalon en hoge hakken haar benen nóg langer lijken.

Comfortabel om te dragen Deze lange blazer van HUGO heeft een rechte pasvorm en is daardoor comfortabel om te dragen. Door het tijdloze model is hij gemakkelijk te combineren, zowel met een nette pantalon als met een jeans. De langere lengte zorgt voor een elegante uitstraling, waardoor je de blazer net zo gemakkelijk draagt naar je werk als tijdens een etentje of een dagje uit. Shop hier

Valt soepel langs het lichaam Deze wijde broek van HUGO heeft een comfortabele pasvorm en valt soepel langs het lichaam. Het gladde materiaal draagt prettig en geeft de broek een verzorgde uitstraling. Draag de broek met het bijpassende oranje colbert voor een stijlvolle, complete look, of combineer hem met een eenvoudige blouse of top voor een meer casual uitstraling. De riemlussen maken het geheel praktisch af. Shop hier

Met stretch Deze gebreide trui in diep mahonie heeft een ronde hals, korte mouwen en een comfortabele pasvorm met stretch. De warme kleur combineert prachtig met een oranje colbert en zorgt voor een stijlvol geheel. Ook zonder blazer is de trui gemakkelijk te dragen, bijvoorbeeld op een jeans of een nette pantalon. Shop hier

Straalt

Oranje is een kleur die je niet snel over het hoofd ziet en koningin Máxima laat zien waarom. Het staat haar prachtig. Door te kiezen voor een eenvoudig model blijft de kleur oranje de blikvanger. De donkerbruine sandalen en de bloem in haar haar geven de outfit een zomerse uitstraling. De mix van zilveren en gouden sieraden maakt het geheel iets minder rustig, maar dat neemt niet weg dat koningin Máxima straalt in deze oranje creatie.

Prettig om te dragen op warme zomerdagen Deze donkeroranje jurk van Tamaris bewijst dat je niet veel nodig hebt voor een stijlvolle look. De rechte, losse pasvorm zit heerlijk comfortabel, terwijl de ronde hals en kwartmouwen zorgen voor een tijdloze uitstraling. De soepele jerseystof valt mooi langs het lichaam en maakt de jurk prettig om te dragen op warme zomerdagen. Draag hem net als Máxima met elegante sandalen voor een chique look, of combineer hem met sneakers voor een meer casual uitstraling. Shop hier

Verschillende tinten oranje gaan prachtig samen

Koningin Máxima laat zien dat verschillende tinten oranje prachtig samengaan. De aansluitende jurk met opvallende print krijgt een warme uitstraling door het camelkleurige vest, dat nonchalant over haar schouders hangt. De smalle riem benadrukt haar taille, terwijl de oranje oorbellen en pumps de kleuren uit de jurk subtiel laten terugkomen. Een stijlvolle combinatie die bewijst dat je met warme kleurtinten een rustig en elegant geheel kunt creëren.

Een speelse retro-uitstraling Met deze jurk trek je gegarandeerd de aandacht. De geometrische print in warme oranje-, roze- en geeltinten geeft de outfit een speelse retro-uitstraling. Het licht uitlopende A-lijnmodel valt net boven de knie en zorgt voor een vrouwelijk silhouet. Dankzij de comfortabele stretchstof zit de jurk bovendien net zo prettig als hij eruitziet. Shop hier

vrouwelijk silhouet Dit camelkleurige vest bewijst dat eenvoud allesbehalve saai hoeft te zijn. De ronde hals, de fijne knoopsluiting en de decoratieve knoopjes geven het vest een klassieke uitstraling, terwijl de aangesloten pasvorm zorgt voor een vrouwelijk silhouet. Draag het op een lichte jeans voor een casual look of combineer het met de jurk met een geometrische print in warme oranje-, roze- en geeltinten. Shop hier

Foto’s koningin Máxima: ANP