Enkele dagen voor haar 94e verjaardag: Marjan Berk overleden

Tekst: Menno Smit

Schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk is vandaag, zondag 5 juli, overleden. Ze werd 93 jaar en zou over enkele dagen haar 94e verjaardag hebben gevierd.

Toegelaten tot de toneelschool

Marjan Berk werd op 11 juli 1932 in Zeist geboren als Marie-Janne van Baaren. Op haar achttiende koos Marjan voor de verpleging, maar enkele jaren later werd ze toegelaten tot de toneelschool. Daarna groeide Marjan uit tot een veelgevraagd actrice. Bij het grote publiek werd ze vooral bekend als Geesje Zoet in ‘Oebele’. Daarnaast was Marjan te zien in onder meer ‘Grijpstra En De Gier’, ‘Mensen Zoals Jij En Ik’, ‘Pommetje Horlepiep’, ‘Klaverweide’, ‘De Fabriek’ en ‘De Holle Bolle Boom’. Ook stond ze op de planken in de musical ‘De Kleine Parade’ en ‘De Vagina Monologen’. Bovendien presenteerde Marjan in de jaren zestig het zondagmiddagprogramma ‘Monitor’.

‘Vrouwenvleugel’

Naast haar werk als actrice maakte Marjan ook naam als schrijfster. In 1981 verscheen haar eerste boek ‘Nooit Meer Slank’. Ook schreef ze het scenario voor de RTL 4-serie ‘Vrouwenvleugel’, die tussen 1993 en 1995 werd uitgezonden en in 1994 werd bekroond met een Gouden Televizier-Ring. Daarnaast schreef Marjan jarenlang columns voor diverse kranten en tijdschriften. Na ruim veertig jaar stopte ze eind 2022 met haar column in het ‘Algemeen Dagblad’. Sinds 2016 woonde Marjan in het Amsterdamse Occohofje, waar ze inspiratie vond voor haar in 2025 verschenen boek ‘Hofdames’.

De tekst gaat verder onder de video van ‘De Oranjezondag’, waarin Noa Vahle vertelt over een nachtelijk voorval na afloop van het ‘Gouden Televizier-Ring Gala’-2025.

Acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen

Marjan leerde haar eerste man, Ernst Berk, kennen toen ze als verpleegkundige werkte. Samen kregen zij drie kinderen: Peter, Marleen en Martijn. In de jaren zestig trouwde Marjan opnieuw, met componist Ruud Bos (1936-2023). Hun huwelijk hield 31 jaar stand en samen kregen zij twee zonen, Ruud-Jan en Willem. Marjan laat acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen na. In 2007 won ze één miljoen euro in de Lotto. Van het prijzengeld kocht ze onder meer een piano, die later naar een kleindochter ging, en een Saab Turbo.

Video: TALPA