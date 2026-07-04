Rode loper: Ga net als Tina de Bruin voor een American footballshirt

Tekst: Menno Smit

American footballshirts zijn allang niet meer alleen voor op het sportveld. Ook in het straatbeeld én op de rode loper duikt deze sportieve trend steeds vaker op. Tina de Bruin en Bridget Maasland laten zien hoe je zo’n opvallend shirt verrassend stijlvol combineert. Laat je inspireren door hun looks en shop vergelijkbare items.

Mix van glamour en sport

Op de première van ‘De Film Van Rutger, Thomas & Paco 2’, waarin ze een van de rollen speelt, bewees actrice Tina de Bruin recent op de rode loper dat je voor een feestelijke look echt niet altijd een jurk nodig hebt. Ze koos voor een glinsterende blauwe pantalon, die ze combineerde met een oversized American footballshirt. Door de mix van glamour en sport kreeg de outfit van Tina een eigentijdse en opvallende uitstraling. Tina droeg een shirt van de Indianapolis Colts, een van de bekendste teams uit de NFL. Op het shirt prijkt het iconische rugnummer 18, jarenlang gedragen door quarterback Peyton Manning. Hij speelde van 1998 tot 2011 voor de Indianapolis Colts en groeide uit tot een van de grootste spelers uit de geschiedenis van het American football.

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Helemaal klaar voor een feestje

Tina combineert haar American footballshirt met een blauwe glitterpantalon, maar je kunt deze trend ook heel goed dragen met een satijnen rok of een paillettenrok. Maak de look af met een paar hakken, een stijlvolle clutch en opvallende sieraden, en je bent helemaal klaar voor een feestje. Hieronder vind je twee American footballshirts in de stijl van Tina.

Een echte blikvanger Dit shirt van Cars Jeans is een schoolvoorbeeld van de sporty chic-trend. De oversized pasvorm, de grote witte letters ‘NY’ – de afkorting van New York – en de cijfers op de mouwen maken het een echte blikvanger. Of je nu gaat winkelen, een terrasje pakt of een feestje hebt, met dit shirt val je gegarandeerd op. Shop hier

Ook als trui een hit Vind je een shirt net iets te sportief? Dan is een sweater in dezelfde stijl een uitstekend alternatief. Deze blauwe trui van Colourful Rebel heeft een groot rugnummer op de voorkant en een sportieve V-hals. Dankzij de verlaagde schoudernaden (dropped shoulders) oogt de trui lekker nonchalant, terwijl het 100% katoenen materiaal zorgt voor een comfortabele fit. Shop hier

Stijlvolle look voor Bridget Maasland

Foto: ANP

Bridget Maasland koos enige tijd geleden voor een première voor een groen American footballshirt met een groot wit nummer 92 op de voorkant. Ze combineerde het shirt met een sportieve witte broek en een opvallende gouden ketting. Het resultaat was een stijlvolle look waarin sportief en chic moeiteloos samenkwamen, waardoor de ‘RTL Boulevard’-presentatrice er uitzag om door een ringetje te halen! Laat je inspireren door Bridget. Hieronder vind je twee American footballshirts in haar stijl.

Perfect om zowel casual als chic te combineren

Bij bol.com vind je dit groene American footballshirt met in het wit het grote nummer 82 op de voorkant. Dankzij de oversized pasvorm en sportieve details is het helemaal volgens de laatste modetrend. Perfect om zowel casual als chic te combineren. Shop hier