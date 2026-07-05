Om deze reden was de ontmoeting tussen Meghan en prinses Catherine ongemakkelijk

Tekst: Lisa Manche

Wanneer je de familie van je vriend voor het eerst ontmoet is dat best spannend. Laat staan als die familie de Koninklijke Familie van het Verenigd Koninkrijk is. Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Meghan Markle in de familie kwam. En de eerste ontmoeting met prinses Catherine bleek een beetje ongemakkelijk te zijn.

Kledingkeuze

Prins William en prinses Catherine ontmoetten Meghan voor het eerst bij Harry thuis, waar ze waren uitgenodigd voor een diner. De ontmoeting verliep alleen niet helemaal vlekkeloos. Meghan liep rond in een gescheurde jeans en op blote voeten, wat voor koninklijke begrippen wel erg ‘nonchalant’ is.

Knuffel geven

Toen Meghan haar schoonzus voor het eerst ontmoette, wilde ze Catherine omhelzen. De prinses van Wales was dat alleen totaal niet gewend. ‘Ik realiseerde me niet dat dat [een knuffel, red.] voor veel Britten echt schokkend is’, vertelde ze in de Netflix-docu Harry & Meghan. Ze had verwacht dat de formele omgang alleen buitenshuis plaatsvond. ‘Maar die formaliteit zet zich aan beide kanten voort. En dat was verrassend voor me.’

Op haar hoede

Het boek Finding Freedom van auteurs Omid Scobie en Carolyn Durand uit 2021 beschrijft de eerste ontmoeting tussen Meghan en Catherine. De prinses zou enorm op haar hoede zijn geweest en ‘toonde weinig interesse in haar nieuwe schoonzus’. Maar volgens de auteurs zou ze die houding hebben aangenomen, vanwege haar gereserveerde karakter. Catherine zou vooral haar privéleven willen beschermen en was daardoor erg voorzichtig.

Verjaardagscadeau

Later kwam het volgens de auteurs goed tussen de twee. Meghan gaf Catherine nog een cadeau voor haar verjaardag en Catherine liet weten dat Meghan altijd contact met haar kon opnemen als ze iets nodig had.

BRON: BLAUW BLOED