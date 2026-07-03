Dit is de partner van Roxeanne Hazes

Tekst: Lisa Manche

Op het moment genieten we volop van Roxeanne Hazes in het tv-programma ‘Stars on Stage’. Op het podium voelt ze zich als een vis in het water, maar wie is eigenlijk haar partner en manager die helpt om alles in goede banen te leiden?

Erik Zwennes

Roxeanne is al ruim tien jaar samen met Erik Zwennes. Hij is actief in de media- en muziekindustrie en heeft daar al veel mee gedaan. Hij begon zijn carrière in de journalistiek en was onder andere hoofdredacteur van State Magazine.

9 jaar verloofd

Erik en Roxeanne leerden elkaar kennen bij Top Notch. De zangeres stond daar destijds onder contract en Erik was er werkzaam. In 2016 kreeg het stel een relatie en in 2017 vroeg Erik Roxeanne ten huwelijk. Inmiddels zijn ze al negen jaar verloofd en heeft het huwelijk nog niet plaatsgevonden. Volgens Roxeanne heeft dat niet met hun relatie te maken, maar met de timing en de financiën. Ook lijkt het ze bijzonder om het huwelijk met hun zoontje Fender mee te maken.

Zoontje Fender

Het stel werd in 2018 ouders van hun zoon Fender Andrew Zwennes. Volgens Roxeanne is Erik een zeer betrokken vader die rust brengt in het gezin.

Manager

Naast partner is Erik ook manager van Roxeanne. Hij besloot om zijn vaste baan op te zeggen en zich volledig te focussen op Roxeanne’s carrière. De zangeres vertelde in gesprek met het AD dat Erik haar rots in de branding is. ‘‘Hij heeft de diepste dalen van mijn leven van dichtbij meegemaakt, maar stond net zo hard naast me om de hoogtepunten te vieren.’

BRON: STORY