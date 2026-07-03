Joep Wennemars geeft update na teleurstellende Winterspelen: ‘Hard werken aan herstel’

Tekst: Lisa Manche

Na een teleurstellend resultaat voor Joep Wennemars op de Olympische Winterspelen begin dit jaar, geeft de schaatser een update over zijn gezondheid. Op Instagram laat hij weten geblesseerd te zijn.

Liesblessure

‘Helaas heb ik in de aanloop naar het Olympisch seizoen een liesblessure opgelopen’, begint Joep zijn bericht. ‘Die is over de tijd verergerd en daar heb ik tot op de dag van vandaag nog last van.’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Vertrouwen in proces

Volgens Joep heeft het herstel van zijn blessure de hoogste prioriteit en hij wil laten weten dat hij hard aan zijn herstel werkt. ‘Dit is niet wat ik voor ogen had na afgelopen winter’, schrijft Joep, waarmee hij doelt op het mislopen van Olympische medailles. Toch geeft hij aan vertrouwen te hebben in het proces. ‘Als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het kan’, sluit hij zijn bericht af.

Mislopen medaille

De 1000 meter op de Olympische Winterspelen eindigden voor Joep Wennemars in een drama. Zijn tegenstander zat hem in de weg, waarop hij een medaille misliep.