Dave Roelvink debuteert in september als professioneel bokser

Tekst: Lisa Manche

Na zijn deelname aan het tv-programma ‘Boxing Influencers’ heeft Dave Roelvink besloten om het professionele ‘boks-pad’ op te gaan. Hij maakt in september zijn debuut tijdens een evenement van Boxing Gladiators in Rotterdam.

Boxing Influencers

Dave maakte donderdag in RTL Boulevard bekend dat hij een stap maakt als professioneel bokser. Vorig jaar won de realityster Boxing Influencers, waarbij acht influencers het tegen elkaar opnemen in de ring.

Volgende stap

Nu is het tijd voor de volgende stap. Dave laat weten de afgelopen tijd intensief te hebben getraind. ‘Ik ben hier klaar voor’, vertelt hij. ‘Jaren train ik hier al keihard voor en nu is het moment daar. Ik ga laten zien waar ik toe in staat ben.’

Boxing Gladiators III

Het eerste boksgevecht van Dave is tijdens Boxing Gladiators III, op 19 september in het Topsportcentrum Rotterdam. Het is nog niet bekend tegen wie hij het opneemt. Het hoofdgevecht is de strijd om de Benelux-titel tussen de Nederlander Elaige Camara en de Belg Michiel Partoens.

In Shownieuws vertelde Dave over zijn volgende avontuur.