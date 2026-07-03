Melisa Schaufeli doet aangifte na nepberichten over dochter: ‘Vermoedelijk een bekende’

Tekst: Lisa Manche

Nadat er nepberichten over haar veertienjarige dochter Lily zijn verschenen, heeft Melisa Schaufeli besloten om aangifte te doen. In de nepberichten stond dat Lily leukemie heeft en zelfs dat ze zou zijn overleden.

Gaat te ver

In gesprek met VROUW vertelt Melissa dat voor haar de grens is bereikt, nadat de berichten al langere tijd rondgaan. ‘Mensen kunnen allerlei grappige dingen over iemand zeggen, maar dit soort walgelijke dingen over een ernstige ziekte en zelfs de dood gaat veel te ver’, zegt ze. Melissa vermoedt dat iemand die zij kennen de berichten heeft gepost. Dit zouden ze achterhaald hebben via een IP-adres, maar ze laat het verdere onderzoek over aan de politie.

Moeilijk

De mogelijke aanstichter zou iets ouder zijn dan Lily en uit haar vriendenkring komen. ‘Lily vindt het moeilijk’, vertelt Melisa. ‘Het is frustrerend voor haar dat het waarschijnlijk iemand is die ze kent en dat diegene zelfs nog zijn medeleven heeft geuit over de vele nepberichten.’

Advocaat

Melissa wil hier als moeder een streep door trekken en heeft daarom aangifte gedaan en een advocaat in de arm genomen. Als haar kinderen iets fout doen, krijgen ze daar volgens Melissa ook de gevolgen van. ‘Maar als je op deze leeftijd al zoiets vreselijks kunt doen, maak je later denk ik alleen maar meer slachtoffers.’

Geen social media meer

Lily maakt nu tijdelijk geen gebruik meer van social media. Volgens Melissa vond haar dochter het lastig om alle nare berichten over zichzelf te lezen. ‘Lily vertrouwde altijd iedereen en wilde met iedereen bevriend zijn die ze online tegenkwam. Nu heeft ze ervan geleerd.’ Haar dochter staat sterk in haar schoenen en kijkt gelukkig vooruit. ‘Hup en door’, zegt ze volgens Melissa. ‘Dat heeft ze echt van mij.’

BRON: VROUW