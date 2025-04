Melisa Schaufeli neemt afscheid van cosmetische ingrepen: ‘Heb toch al verkering’

Tekst: Denise Delgado

Melisa Schaufeli (44) is altijd open geweest over de cosmetische ingrepen die ze liet doen. Vooral over het verwijderen van haar borst- en bilimplantaten spreekt ze eerlijk. Inmiddels heeft ze daar helemaal genoeg van. “Het hoeft voor mij niet meer,” zegt ze resoluut.

Zo draagt Melisa voor het eerst in dertig jaar geen haarextensions meer. “Soms kijk ik terug en dan vind ik dat haar ook veel te lang.” Ook van haar opvallende nagels heeft ze inmiddels afscheid genomen.

Eerder omschreef de partner van oud-voetballer Andy van der Meijde haar bilimplantaten al als een “horrorverhaal”, maar vooral na het verwijderen van haar borstimplantaten kreeg ze veel reacties. Zo valt het haar op hoeveel vrouwen ‘van haar leeftijd’ hun implantaten laten verwijderen.

Met een knipoog zegt ze: “Het hoeft voor mij niet meer. Ik heb toch al een verkering.” Implantaten komen er in ieder geval niet meer in, daar is ze stellig over. “Geen zin meer. Ik wil geen implantaten meer. Je hoort veel slechte verhalen en ik ga liever nog tien jaartjes langer mee.” Of ze helemaal nooit meer iets laat doen, durft ze niet te beloven, maar voor haar zijn implantaten definitief verleden tijd. “Nooit meer iets in mijn lichaam dat er niet hoort.”

