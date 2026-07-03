Sander Kleinenberg openhartig over affaire ex-vrouw en Thijs Römer

Tekst: Lisa Manche

Sander Kleinenberg, de ex van influencer Noor de Groot, heeft in de podcast ‘Leergeld’ teruggeblikt op de affaire tussen zijn ex en Thijs Römer. Ook reageert de dj op de theatervoorstelling van Thijs, waarin de periode van zijn veroordeling centraal staat.

Affaire

Thijs en Noor hadden in 2019 een affaire toen Thijs nog getrouwd was met Igone de Jongh en Noor nog een relatie had met Sander. In 2023 werd de affaire openbaar, nadat Sander bevestigde dat Noor het zelf aan hem had opgebiecht.

Stilgehouden

Sander heeft zich bewust niet uitgesproken over de gebeurtenis. In de podcast legt hij uit waarom hij zich heeft stilgehouden. ‘Linksom of rechtsom, als je geld verdient aan het publieke leven en je exploiteert je geluk, dan is het ongeluk ook een onderdeel van dat verhaal.’ Maar hij koos er bewust voor om het verhaal niet naar buiten te brengen. ‘Ik ga niet mijn eigen pijn exploiteren.’ Ook wilde hij zijn kinderen beschermen.

Huwelijk

Thijs Römer was een goede kennis van Noor en Sander. Hoewel eerder vaak vermeld werd dat de acteur goed bevriend was met het stel, laat Sander weten dat dat wel meeviel. Maar Thijs was wel degene die het huwelijk van Sander en Noor voltrok in 2021. Dat maakt het voor hem extra pijnlijk. ‘Als zo iemand je huwelijk voltrekt, in het bijzijn van honderd familieleden en beste vrienden, en een jaar later gebeurt wat er is gebeurd, dan is dat heel lastig.’

Theatervoorstelling van Thijs

Recent werd bekend dat Thijs met een eigen theatervoorstelling op het podium staat. Hierin heeft hij het over de periode van zijn veroordeling voor het online seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Sander snapt dat mensen boeken schrijven of muziek maken over verdriet. ‘Maar dat je die pijn daadwerkelijk omzet in een verdienmodel, daar snap ik helemaal niks van’, vertelt hij in de podcast.

Of Thijs met zijn voorstelling hetzelfde doet, laat hij in het midden. ‘Ik heb het niet gezien en dat ben ik ook niet van plan. Ik heb geen idee’, zegt hij. ‘Ik vind dat hij precies moet doen waar hij zelf zin in heeft.’

Kinderen zijn het belangrijkst

Voor Sander is één ding het allerbelangrijkst. ‘Ik ga om mijn kinderen staan. Dat is het allerlastigste als het gaat om loyaliteitsconflicten bij kinderen. Om hen heen staan was mijn eerste instinct.’ Hij benadrukt dat dit in harmonie gebeurde met zijn ex Noor.