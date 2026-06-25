Tina Nijkamp verbijsterd over interview Thijs Römer: ‘Onwaarschijnlijk bizar’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de nacht van woensdag op donderdag schoof Thijs Römer aan bij Mischa Blok op NPO Radio 1. Tina Nijkamp keek in haar column voor De Telegraaf kritisch naar het gesprek en zocht antwoord op de vraag wat Thijs eigenlijk heeft geleerd van alles wat er is gebeurd.

Volgens Tina Nijkamp draaide het interview vooral om één centrale vraag: ‘wat heeft Thijs Römer eigenlijk geleerd van alles wat er gebeurd is?’ Haar conclusie was stevig: ‘Het antwoord daarop bleef na een uur praten opvallend vaag.’

Ongemak over lach en familieband

Tina stoorde zich onder meer aan de lach van Thijs toen het ging over zijn oom Paul Römer, die in een voorstelling van Thijs promootte. Volgens haar kwam dat over ‘Alsof hij nog steeds niet doorheeft dat hij en zijn familie niet boven de wet staan’. Dat Thijs zei dat hij tijdens de The Voice-situatie nog dacht dat zoiets hem nooit zou overkomen, bevestigt voor Tina haar gevoel: ‘Daarin klonk dezelfde overtuiging door die hem uiteindelijk juist in de problemen bracht. Hij dacht alles te kunnen maken.’

Gesprek bleef bij Thijs

Ook vond Tina dat Thijs in het gesprek vooral zelf centraal bleef staan. Hij vertelde hoe leuk hij zijn taakstraf vond, sprak over zijn eigen ontwikkeling en maakte daarbij een vergelijking met Pippi Langkous, die onbegrensd haar impulsen volgt. Tina noemde dat ‘Onwaarschijnlijk bizar. Hij als ex-pedo die zichzelf vergelijkt met de stoere Pippi?’

Vragen over slachtoffers blijven liggen

Wat Tina vooral miste, waren heldere antwoorden op vragen over de slachtoffers. Ze eindigde haar column met hetzelfde gevoel als waarmee ze begon: ‘Het gaat ook anno 2026 bij Thijs nog steeds over Thijs Römer die het liefst over Thijs Römer zelf praat.’

Lees de hele column hier.

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