Thijs Römer twijfelt na felle kritiek: ‘Ik weet niet of ik de goede keuze heb gemaakt’

Tekst: Ruth Smeets

Thijs Römer (47) heeft voor het eerst sinds zijn veroordeling in 2023 weer een interview gegeven. In het NPO Radio 1-programma MISCHA! sprak de acteur over de rechtszaak, zijn excuses en zijn terugkeer op het toneel.

Ook ging het over de kritiek op zijn voorstelling Een vorm van eenzaamheid. Vooral het feit dat de drie slachtoffers vooraf niets van hem hoorden, houdt Thijs Römer inmiddels bezig.

Thijs blikt terug op rechtszaak

Thijs Römer zegt dat hij tijdens de rechtszaak graag verantwoordelijkheid had willen nemen. Ook wilde hij volgens eigen zeggen excuses aanbieden aan de drie vrouwen. Toch kwam dat er niet uit zoals hij had gehoopt. ‘En dat is helemaal niet goed gegaan’, vertelde hij in het radioprogramma. Volgens Thijs raakte hij destijds ‘waarschijnlijk door overbelasting of stress echt op slot’. Hij voelde zich alsof een flipperkast op tilt sloeg. ‘Alle goede bedoelingen waren er, maar er kwam helemaal niets van terecht. Ik kon niet meer bij m’n gevoel.’

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Terug op het toneel

De acteur staat weer op de planken met Een vorm van eenzaamheid. In die voorstelling kijkt hij terug op zijn veroordeling en de periode daarna. Thijs noemt het stuk zijn ‘eerste kleine stap naar de openbaarheid’. Hij zegt dat hij zijn verhaal daarin vertelt ‘met het grootst mogelijke respect naar alle betrokkenen’. Toch leverde de voorstelling veel kritiek op, vooral omdat de drie slachtoffers niet vooraf waren geïnformeerd.

Twijfel over slachtoffers

Thijs zegt dat hij in de afgelopen jaren meerdere keren heeft geprobeerd contact te krijgen met de vrouwen. Dat zou onder meer via advocaten, het Openbaar Ministerie en de rechter zijn gegaan. Een gesprek kwam er niet. Toen zijn hoger beroep was ingetrokken en de proeftijd voorbij was, besloot hij geen nieuwe poging te doen. ‘Ik heb daarna mijn hoger beroep ingetrokken en daarmee stopte de discussie over wat er is gebeurd. Na mijn proeftijd was het afgerond. En ik dacht: als ik het zo doe dat ik echt mijn verhaal vertel, dan hoef ik die handreiking niet weer te doen.’ Nu twijfelt hij daaraan. ‘Nu die vraag steeds terugkomt, weet ik niet of ik de goede keuze heb gemaakt.’

‘Daar ben ik eerlijk gezegd nog niet uit’

De acteur begrijpt dat de voorstelling voor de betrokken vrouwen moeilijk kan zijn. ‘Ik kan me voorstellen dat dit voor de betrokken vrouwen heel moeilijk is. De vraag blijft wat de juiste stap was geweest: moet je vooraf melden dat je dit gaat doen, of vraag je wat iemand ervan vindt? Daar ben ik eerlijk gezegd nog niet uit.’ Thijs werd in 2023 veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur, verplichte therapie en een schadevergoeding van zo’n 13.600 euro. Die schadevergoeding heeft hij inmiddels betaald. Over zijn eigen gedrag zegt hij: ‘Ik was me weinig bewust van andermans grenzen en vooral gericht op mijn eigen behoeftes.’