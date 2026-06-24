Thijs Römer geeft midden in de nacht eerste interview sinds zedenzaak

Tekst: Evelien Berkemeijer

Thijs Römer geeft in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst een interview sinds zijn veroordeling.

Dat bevestigt AVROTROS aan het AD na berichtgeving van RTL Boulevard. Thijs Römer schuift aan bij Mischa Blok in haar NPO Radio 1-programma Mischa!. Het live interview is van 01.00 uur tot 02.00 uur te horen en verschijnt daarna als podcast.

Inhoud gesprek nog onbekend

Waar het gesprek precies over zal gaan, is nog niet bekend. Het is de eerste keer dat de acteur uitgebreid in de media verschijnt sinds hij in 2023 werd veroordeeld voor online zedenmisdrijven met drie minderjarige meisjes. De rechter legde Römer destijds een maand onvoorwaardelijke celstraf op. Daarnaast kreeg de acteur 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Nieuwe voorstelling Thijs Römer maakt veel los

Die celstraf staat centraal in zijn nieuwe persoonlijke theatervoorstelling Een vorm van eenzaamheid. In het stuk reflecteert Römer op zijn veroordeling en de periode daarna. Zijn terugkeer op het podium maakte afgelopen week veel los: zondag stonden er demonstranten voor het studiocomplex waar hij de voorstelling gaf. De acteur wilde toen de pers nog niet te woord staan. Ook een van de slachtoffers heeft emotioneel gereageerd op de voorstelling.

De Shownieuws-tafel over Thijs Römer: