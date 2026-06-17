Slachtoffer Thijs Römer reageert op theatershow: ‘Ik heb trillende handjes’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nena Kruizenga, een van de slachtoffers van Thijs Römer die eerder met haar verhaal naar buiten trad, heeft emotioneel gereageerd op zijn nieuwe theatervoorstelling.

Thijs Römer heeft een voorstelling gemaakt waarin hij terugblikt op de afgelopen jaren. Zijn oom Paul Römer vertelde maandag in het Mediaforum van NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat de eerste voorstellingen afgelopen week in Amsterdam zijn gespeeld. Thijs werd in 2023 veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes.

Terug op het toneel

Volgens Paul gaat het om ‘een stuk dat hij gemaakt heeft waarin hij reflecteert op zijn geschiedenis van de afgelopen jaren’. Hij omschreef de voorstelling als ‘een kwetsbaar moment’. Ook zei Paul: ‘Het zijn zijn eerste stappen weer terug op het toneel en in de openbaarheid.’

Tekst gaat verder onder video.

Emotionele reactie van Nena

Nena reageert met een video op sociale media. Daarin richt ze zich rechtstreeks tot Thijs: ‘Hoi Thijs, ik denk dat je vast dit berichtje wel ziet. Ik heb trillende handjes, zeg ik je eerlijk, want dat ik nog nooit een sorry of een excuus of wat dan ook uit jouw mond heb gehoord en dan heb je wel het lef om…’, zegt ze met een brok in haar keel.

‘Hoe durf je?’

Na een diepe zucht vervolgt Nena: ‘Hoe durf je? Serieus, hoe kan je dit doen?’ Vervolgens zegt ze geëmotioneerd: ‘Prima: ‘iedereen verdient een tweede kans’, prima. Maar als jij niet eens je excuses kan aanbieden, niet eens zelf je schadevergoeding kan betalen… hoe durf je zo…?’ De video eindigt abrupt, waarmee duidelijk wordt dat Nena niet goed uit haar woorden komt en de emotie haar te veel wordt.

Dit vindt Shownieuws van de terugkeer van Thijs Römer: