Katja Schuurman verdedigt theatershow Thijs Römer, maar dat valt héél verkeerd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Katja Schuurman heeft opnieuw gereageerd op de theatershow waarmee Thijs Römer terugblikt op zijn veroordeling. Waar ze eerder bij Shownieuws al uitleg gaf over zijn keuze om geen interviews te doen, mengt ze zich nu ook in de discussie onder een parodievideo over de voorstelling.

Volgens Katja Schuurman heeft Thijs Römer bewust gekozen voor het theater als manier om zijn verhaal te vertellen. Eerder zei ze daarover: ‘Thijs heeft ervoor gekozen geen interviews te doen. Dit is zijn manier om zijn verhaal te vertellen.’

Reactie van Katja Schuurman onder parodie

Onder een video met een parodie op de voorstelling laat Katja weten dat de maker volgens haar beter eerst de show kan zien. Ze schrijft: ‘Misschien moet je eerst even gaan kijken. Dan kan je je parodie baseren op de voorstelling en niet op je aanname van wat de voorstelling ongeveer wel zal zijn. En misschien is het dan wel grappig.’

Tekst gaat verder onder video.

Kritiek van kijkers video

Die reactie valt niet bij iedereen goed. In de reacties wordt onder meer gezegd dat Katja het opneemt voor een pedofiel. Ook inhoudelijk komt er kritiek op het idee dat mensen eerst de voorstelling zouden moeten zien voordat ze er een mening of parodie over maken.

Discussie over slachtoffers Thijs Römer

Een kijker schrijft: ‘Misschien moet Thijs eerst met zijn slachtoffers afstemmen of deze in ieder geval informeren voordat hij een theaterzaal vult met zijn eigen blaartrekkende verhaal om weer terug te kunnen komen op het podium. Dat lijkt me een stuk relevanter dan eisen dat iedereen eerst een kaartje koopt om een genuanceerde parodie te kunnen maken of een gefundeerde mening te vormen over de kwestie.’

Over de eerdere reactie van Katja: